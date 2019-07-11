روسيا تحذر من مخاطر "مواجهة مباشرة" في الخليج

اتهمت روسيا الخميس الولايات المتحدة بالسعي إلى تأجيج التوترات في منطقة الخليج، حيث أعربت عن خشيتها من حصول "مواجهة مباشرة" في حين أن الحوادث تتكاثر بين إيران والدول الغربية.

التفاصيل

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: الوضع مقلق جداً ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشر ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث.

ريابكوف: واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم.

الكرملين أعلن الخميس أنه "يتابع عن كثب" الوضع مؤكداً أنه متمسك "بحرية الملاحة من دون شروط في الخليج ومضيق هرمز" حرصاً على حسن سير "الاقتصاد العالمي".

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: نناشد الجميع مجدداً على ضبط النفس في الخليج بهدف عدم مفاقمة الوضع وحل كل المسائل الحساسة عن طريق الحوار.

أمريكا تحذر

أطلقت الولايات المتحدة رسائل تهديد بعد اتهام بريطانيا سفنا إيرانية بمحاولة منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

القيادة الوسطى الأمريكية: اطلعنا على التقارير عن محاولة #إيران اعتراض مسار الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز

القيادة الوسطى الأمريكية: التهديدات لحرية الملاحة الدولية تتطلب حلا دوليا.

القيادة الوسطى الأمريكية: الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة ويتعين على كل الدول حمايته.

البيت الأبيض: ترمب أجرى مباحثات هاتفية مع بنيامين نتنياهو بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي من بينها #إيران

فرانس برس نقلا عن مسؤول في البنتاغون: واشنطن وحلفاؤها يخططون لتوفير حماية بحرية لناقلات النفط في مياه الخليج.

خلفيات