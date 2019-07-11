روسيا تحذر من مخاطر "مواجهة مباشرة" في الخليج

اتهمت روسيا الخميس الولايات المتحدة بالسعي إلى تأجيج التوترات في منطقة الخليج، حيث أعربت عن خشيتها من حصول "مواجهة مباشرة" في حين أن الحوادث تتكاثر بين إيران والدول الغربية.
التفاصيل
- نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: الوضع مقلق جداً ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشر ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث.
- ريابكوف: واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم.
- الكرملين أعلن الخميس أنه "يتابع عن كثب" الوضع مؤكداً أنه متمسك "بحرية الملاحة من دون شروط في الخليج ومضيق هرمز" حرصاً على حسن سير "الاقتصاد العالمي".
- المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: نناشد الجميع مجدداً على ضبط النفس في الخليج بهدف عدم مفاقمة الوضع وحل كل المسائل الحساسة عن طريق الحوار.
أمريكا تحذر
- أطلقت الولايات المتحدة رسائل تهديد بعد اتهام بريطانيا سفنا إيرانية بمحاولة منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
- القيادة الوسطى الأمريكية: اطلعنا على التقارير عن محاولة #إيران اعتراض مسار الناقلة البريطانية قرب مضيق هرمز
- القيادة الوسطى الأمريكية: التهديدات لحرية الملاحة الدولية تتطلب حلا دوليا.
- القيادة الوسطى الأمريكية: الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة ويتعين على كل الدول حمايته.
- البيت الأبيض: ترمب أجرى مباحثات هاتفية مع بنيامين نتنياهو بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي من بينها #إيران
- فرانس برس نقلا عن مسؤول في البنتاغون: واشنطن وحلفاؤها يخططون لتوفير حماية بحرية لناقلات النفط في مياه الخليج.
خلفيات
- اتهم متحدث باسم الحكومة البريطانية الخميس سفنا إيرانية بأنها حاولت مساء الأربعاء "منع مرور" ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، بعد أيام على اعتراض ناقلة نفط إيرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق.
- سارعت إيران إلى نفي حدوث أي مواجهة مع سفينة بريطانية في الساعات الأربع وعشرين الماضية.
- الأسبوع الماضي، احتجزت لندن ناقلة نفط إيرانية في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، فيما وصفته إيران بأنه عملية "قرصنة" في المياه الدولية.
- لا يزال التوتر يتصاعد في منطقة الخليج الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق الدولي مع إيران في مايو/أيار 2018 الذي أعقبه فرض عقوبات أمريكية مشددة بحق إيران.
- تمنع تلك العقوبات طهران من الحصول على المنافع الاقتصادية التي كانت تأمل بها من الاتفاق الموقع مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في 2015.
- تزايد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع دوامة من الحوادث بينها هجمات لم يعرف مصدرها ضد ناقلات نفط وتدمير إيران لطائرة من دون طيار أمريكية.
- في هذه الأجواء من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران، ترغب الولايات المتحدة في تشكيل "تحالف" بحري دولي لضمان حرية الملاحة في الخليج.
- يعبر مضيق هرمز نحو ثلث النفط الخام المنقول بحرا في العالم.