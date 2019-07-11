جنود أمريكيون عن حروب الشرق الأوسط "لم تستحق عناء خوضها"

كشف استطلاع للرأي نشر مركز بيو للأبحاث (بيو ريسيرش سنتر) أن أغلبية من جنود أمريكيين سابقين يرون أن الحربين في أفغانستان والعراق ما كانتا تستحقان عناء خوضهما.

حروب لا تستحق عناء خوضها:

قال المركز الفكري الأمريكي في دراسته التي نشرت أمس الأربعاء إن "غالبية من الجنود الأمريكيين (58 %) والرأي العام (59 %) ترى أن الحرب في أفغانستان ما كانت تستحق عناء خوضها".

تأتي هذه الدراسة بينما يجري الأمريكيون وحركة طالبان محادثات سلام لإنهاء هذا النزاع الذي أطلقته واشنطن بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

الحرب على أفغانستان كانت عبارة عن عمليتين عسكريتين بهدف السيطرة على الدولة، الأولى كانت ضد تنظيم القاعدة والثانية هي الفترة التي غزت فيها الولايات المتحدة أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر.

العملية الأولى، شنتها الولايات المتحدة، وسمتها عملية التحرير الدائمة، بمشاركة دول أخرى. والنطاق الجغرافي لهذه العملية هو الجزء الشرقي والجزء الجنوبي من أفغانستان والحدود الأفغانية مع باكستان.

العملية الثانية، بدأت في ديسمبر 2001. وشنتها قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان واختصارا (إيساف) وأنشئت هذه القوات بقرار من مجلس أمن الأمم المتحدة، ونطاقها الجغرافي العاصمة الأفغانية كابل والمناطق المحيطة بها.

الحرب على العراق: