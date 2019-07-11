بريطانيا: ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة بريطانية في الخليج

قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدغ) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية:

قال ممثل للحكومة البريطانية في بيان "(الفرقاطة) مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدغ وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها".

ممثل الحكومة البريطانية أوضح بالقول" نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة".

وقع الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (غريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي.

فرقاطة ملكية شبيهة لتلك التي قالت بريطانيا إنها اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية

أمريكا: زوارق إيرانية "تتحرش" بناقلة بريطانية:

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية.

قال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن واقعة، الأربعاء، حدثت بينما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدغ) عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

أحد المسؤولين، قال (الفرقاطة) مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت هناك أيضا، وجهت مدافعها صوب الزوارق وحذرتها عبر اللاسلكي لتتفرق عند هذه النقطة".

مسؤول أمريكي آخر "لقد كان تحرشا ومحاولة لعرقلة مرور الناقلة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، أمس الأربعاء، إن بريطانيا ستواجه "العواقب" بشأن احتجاز الناقلة الإيرانية.

إيران تنفي:

نفت إيران، الخميس، صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

نقلت الوكالة تفنيد إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولة الحرس احتجاز الناقلة البريطانية.

الإدارة، أوضحت في بيان أن: "دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

البيان شدد على أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني رفض، الخميس "زعما أمريكيا" بأنه حاول احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج، أمس الأربعاء.

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن "زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية لا قيمة له".

كانت بريطانيا ومسؤولون أمريكيون قالوا، الأربعاء، إن 5 زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج وطلبت منها التوقف في المياه الإقليمية القريبة من موقعها لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية لها.

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