المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب ضده

قال المجلس العسكري السوداني المؤقت إنه أحبط عملية انقلاب عليه بهدف القضاء على الاتفاق الذي تم التوصل له مع قوى المعارضة.
التفاصيل
- لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري: جرى الكشف عن محاولة انقلابية.
- المجلس العسكري: اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية.
- رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم: إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف "بالخدمة والمعاش" بالقوات المسلحة وجهاز الأمن.
- إبراهيم: المجموعة حاولت تنفيذ "انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا ويفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني".
- إبراهيم: إلقاء القبض على 12 ضابطا، منهم 7 في الخدمة و5 متقاعدين، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف.
- إبراهيم: يجري القبض على آخرين بينهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة
- لم يذكر إبراهيم اسم قائد المحاولة.
خلفيات
- سبق أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى حاليا السلطة في السودان عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد، وإلقاء القبض على مجموعة ضباط مشاركين في هذا الحراك.
- من المقرر إعلان المسودة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل له بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير المعارضة بوساطة إثيوبية وأفريقية، في وقت لاحق.