المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب ضده

قال المجلس العسكري السوداني المؤقت إنه أحبط عملية انقلاب عليه بهدف القضاء على الاتفاق الذي تم التوصل له مع قوى المعارضة.

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لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري: جرى الكشف عن محاولة انقلابية.

المجلس العسكري: اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية.

رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم: إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف "بالخدمة والمعاش" بالقوات المسلحة وجهاز الأمن.

إبراهيم: المجموعة حاولت تنفيذ "انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا ويفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني".

إبراهيم: إلقاء القبض على 12 ضابطا، منهم 7 في الخدمة و5 متقاعدين، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف.

إبراهيم: يجري القبض على آخرين بينهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة

لم يذكر إبراهيم اسم قائد المحاولة.

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