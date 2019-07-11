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سياسة|السودان

المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب ضده

رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال الدين عمر
رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال الدين عمر
11/7/2019

قال المجلس العسكري السوداني المؤقت إنه أحبط عملية انقلاب عليه بهدف القضاء على الاتفاق الذي تم التوصل له مع قوى المعارضة.

التفاصيل
  • لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري: جرى الكشف عن محاولة انقلابية.
  • المجلس العسكري: اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية.
  • رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم: إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف "بالخدمة والمعاش" بالقوات المسلحة وجهاز الأمن.
  • إبراهيم: المجموعة حاولت تنفيذ "انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا ويفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني".
  • إبراهيم: إلقاء القبض على 12 ضابطا، منهم 7 في الخدمة و5 متقاعدين، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف.
  • إبراهيم: يجري القبض على آخرين بينهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة
  • لم يذكر إبراهيم اسم قائد المحاولة.
خلفيات
  • سبق أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى حاليا السلطة في السودان عن إحباطه محاولتين انقلابيتين في البلاد، وإلقاء القبض على مجموعة ضباط مشاركين في هذا الحراك.
  • من المقرر إعلان المسودة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل له بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير المعارضة بوساطة إثيوبية وأفريقية، في وقت لاحق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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