البرلمان الجزائري ينتخب الإسلامي المعارض سليمان شنين رئيسا له

انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر، الأربعاء، شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
سليمان شنين رئيسا للبرلمان
- انتخب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" رئيس كتلة التحالف الإسلامي سليمان شنين، رئيسا له خلفا لمعاذ بوشارب.
- سليمان شنين رئيس كتلة التحالف الإسلامي في البرلمان هو حركة البناء الوطني.
- يحل شنين محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
- بحسب وسائل إعلام محلية حظي شنين بمساندة ودعم المجموعات البرلمانية، بما فيها الأفلان والأرندي، وتاج والأمبيا والأحرار، بينما قاطعت حركة مجتمع السلم جلسة التصويت.
- انسحب كل المترشحين مما جعل الجلسة تقتصر على تزكية شنين رئيسا للغرفة السفلى من البرلمان.
من هو سليمان شنين؟
- من مواليد ديسمبر 1965، وأب لثلاثة أبناء، وعمل صحفيا في العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
- شارك في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ويعتبر من تلامذة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم.
- بعد الانشقاقات في حركة مجتمع السلم ساعد شنين مع أخرين في تأسيس حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013.
- سليمان شنين عضو في مكتب حركة البناء الوطني منذ التأسيس وحتى الآن.
- انتخب نائبا في البرلمان الفترة (2018/2019)، وهو عضو في رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعضو في اتحاد البرلمانيين العرب.