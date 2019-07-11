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سياسة|الجزائر

البرلمان الجزائري ينتخب الإسلامي المعارض سليمان شنين رئيسا له

سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
10/7/2019

انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر، الأربعاء، شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

سليمان شنين رئيسا للبرلمان
  • انتخب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" رئيس كتلة التحالف الإسلامي سليمان شنين، رئيسا له خلفا لمعاذ بوشارب.
  • سليمان شنين رئيس كتلة التحالف الإسلامي في البرلمان هو حركة البناء الوطني.
  • يحل شنين محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
  • بحسب وسائل إعلام محلية حظي شنين بمساندة ودعم المجموعات البرلمانية، بما فيها الأفلان والأرندي، وتاج والأمبيا والأحرار، بينما قاطعت حركة مجتمع السلم جلسة التصويت.
  • انسحب كل المترشحين مما جعل الجلسة تقتصر على تزكية شنين رئيسا للغرفة السفلى من البرلمان.
من هو سليمان شنين؟
  •  من مواليد ديسمبر 1965، وأب لثلاثة أبناء، وعمل صحفيا في العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
  • شارك في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ويعتبر من تلامذة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم. 
  • بعد الانشقاقات في حركة مجتمع السلم ساعد شنين مع أخرين في تأسيس حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013.
  • سليمان شنين عضو في مكتب حركة البناء الوطني منذ التأسيس وحتى الآن.
  • انتخب نائبا في البرلمان الفترة (2018/2019)، وهو عضو في رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعضو في اتحاد البرلمانيين العرب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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