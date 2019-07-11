أمير قطر يواصل محادثاته في واشنطن والصحافة الأجنبية تبرز الزيارة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات في واشنطن، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ماذا جرى خلال اللقاء؟

استعرضا خلاله العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات.

تناولت المحادثات التطورات الدولية والإقليمية، لاسيما في فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان.

عبر الوزير بومبيو عن امتنانه لدور دولة قطر ومساهمتها في إحلال السلام برعايتها للحوار الأفغاني- الأفغاني.

قال بيان للخارجية الأمريكية إن بومبيو شكر أمير قطر على استمرار الشراكة الوثيقة والصداقة بين البلدين، وناقش معه التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد.

لقاء في مجلس الشيوخ

أجرى أمير دولة قطر لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تم خلاله استعراض قضايا دولية وإقليمية.

عقب اللقاء قال السناتور الجمهوري ليندزي غراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إن قطر حليف مهم للولايات المتحدة، ووصف أمير دولة قطر بأنه المستقبل للمنطقة.

غراهام قال بعد اللقاء: "قطر حليف مهم جدا، ولدينا ١٢ ألف من قواتنا هناك وهم يحسنون معاملتهم. نحن نستخدم القاعدة الجوية في معركتنا ضد الإرهاب. يجب أن ينتهي حصار قطر، فنحن بحاجة الى وحدة العالم العربي ذلك أن العدو المشترك هما إيران والإرهاب".

غراهام: الأمير تميم هو مستقبل المنطقة ويحظى بالكثير من الاحترام من قبلي. كما أن القاعدة الجوية في قطر ضرورية جدا لأمن أمريكا القومي ونحن نثمن رعايتهم لجنودنا".

لقاء مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية

التقى أمير دولة قطر مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل في العاصمة الأمريكية واشنطن واستعرض الجانبان علاقات التعاون في المجال الأمني وأوجه تطويرها.

أعربت هاسبل عن شكرها لدور دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك في هذا الشأن.

تناول اللقاء أهم المستجدات إقليميا ودوليا، خصوصا على صعيد محادثات السلام في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشاد بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله إياه في واشنطن، الإثنين الماضي، ووصفه بالشريك الرائع والصديق العظيم.

وأجرى أمير قطر منذ بدء زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

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