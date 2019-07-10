22 دولة تندد باعتقالات المسلمين في الصين

وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات بحق مسلمي الأويغور وأقليات أخرى بإقليم شينجيانغ في الصين.

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الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، وجهت إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.

أعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين".

جاء في الرسالة: نذكر الصين بواجباتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بشأن احترام أعلى معايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل كامل مع المجلس.

الرسالة: نطلب من الصين احترام التزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية الدين والمعتقد، في شينجيانغ وفي جميع أنحاء الصين.

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