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سياسة

22 دولة تندد باعتقالات المسلمين في الصين

مسلمون من الأويغور في الصين
مسلمون من الأويغور في الصين
10/7/2019

وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات بحق مسلمي الأويغور وأقليات أخرى بإقليم شينجيانغ في الصين.

التفاصيل
  • الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، وجهت إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.
  • أعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين".    
  • جاء في الرسالة: نذكر الصين بواجباتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بشأن احترام أعلى معايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل كامل مع المجلس.    
  • الرسالة: نطلب من الصين احترام التزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية الدين والمعتقد، في شينجيانغ وفي جميع أنحاء الصين.
خلفيات
  • منذ حصول سلسلة هجمات دامية في شينجيانغ نُسبت إلى أفراد أقلية الأويغور الناطقة باللغة التركية، فرضت الحكومة الصينية تدابير أمنية مشددة في هذه المنطقة الواسعة.
  • يُشتبه في أن تكون الصين وضعت حوالي مليون شخص خصوصا من الأويغور في معسكرات لإعادة التأهيل.
  • لكن بيجين تنفي هذه الأرقام وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" مخصصة للتصدي "للتطرف الإسلامي".
  • في مارس/آذار، أكدت باشليه أنها تنتظر أن تجيز بيجين الوصول "التام" إلى شينجيانغ.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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