نتنياهو: السيسي صديقي العزيز وهو حكيم وشجاع

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفيلين الأربعاء في حفل للسفارة المصرية بتل أبيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.

التفاصيل

نقل الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر عن نتنياهو قوله: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته.

نتنياهو: السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار.

عزف النشيد الإسرائيلي خلال مراسم الحفل الذي أقامه السفير المصري في تل أبيب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو/تموز.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز ، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته". وقال نتنياهو في حفل استقبال اقامته السفارة المصرية بتل ابيب بمناسبة عيد مصر الوطني إن السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019

في كلمته في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة المصرية بتل ابيب بمناسبة ذكرى ثوره يوليو قال السفير المصري في إسرائيل إنه منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر pic.twitter.com/LbM1S4MW65 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019

قال رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية بتل أبيب احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الرئيس عن أمله في أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين pic.twitter.com/gg4fTQ6pNR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019

النشيد الإسرائيلي "الأمل" في حفل استقبال أقامه السفير المصرى لدى إسرائيل خالد عزمي احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. pic.twitter.com/b2lvjcX99x — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 10, 2019

تصريحات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين:

مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط.

أتمنى أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017

تصريحات السفير المصري في إسرائيل خالد عزمي:

منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا.

العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر.

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