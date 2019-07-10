البث الحي
سياسة

نتنياهو: السيسي صديقي العزيز وهو حكيم وشجاع

10/7/2019

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفيلين الأربعاء في حفل للسفارة المصرية بتل أبيب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.

التفاصيل
  • نقل الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر عن نتنياهو قوله: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته.
  • نتنياهو: السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار. 
  • عزف النشيد الإسرائيلي خلال مراسم الحفل الذي أقامه السفير المصري في تل أبيب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو/تموز.

تصريحات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين:
  • مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط.
  • أتمنى أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
 تصريحات السفير المصري في إسرائيل خالد عزمي:
  •  منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا.
  • العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر.
خلفيات:
  • العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.
  • السيسي أكد في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي إس" الأميركية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.
  • السيسي أكد في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الإويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالب مسلم غادر حزينا.. مدرسة هولندية تصف الإسلام بـ"دين العنف"

مغردون وصفوا أسئلة المدرسة بأنها تعبر عن حالة من الإسلاموفوبيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)