ناشط هولندي: اليهود جاؤوا إلى إسرائيل ليكونوا نازيين

قال عضو في حزب اليسار الأخضر الهولندي، علي رضا تيموري زاده، إن اليهود الذين أصابهم الهولوكوست جاؤوا إلى إسرائيل ليكونوا نازيين.

التفاصيل:

وفق تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، وصف تيموري زاده الناشط في بلدية أرنهيم الهولندية، إسرائيل بالبلد التي تجعل اليهود يشعرون بالخزي في تدوينة له على فيسبوك.

تدوينة تيموري تضمنت أيضا رابطاً لمقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول سوء المعاملة للسجناء الفلسطينيين.

حزب اليسار الأخضر، نأى بنفسه عن منشور تيموري زاده، ووصف تصريحات عضوه بغير المناسبة.

نائب رئيس المجلس اليهودي المركزي الهولندي، روني نفتانييل، دعا تيموري زاده للاعتذار، قائلاً إن هذا أقل ما يجب القيام به.

وصف نفتانييل الاقتراح الذي اعتمده حزب اليسار الأخضر، لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل بأنها وسيلة مشروعة لمساعدة الفلسطينيين في كفاحهم من أجل العدالة.

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