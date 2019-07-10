ناشط هولندي: اليهود جاؤوا إلى إسرائيل ليكونوا نازيين

قال عضو في حزب اليسار الأخضر الهولندي، علي رضا تيموري زاده، إن اليهود الذين أصابهم الهولوكوست جاؤوا إلى إسرائيل ليكونوا نازيين.
التفاصيل:
- وفق تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، وصف تيموري زاده الناشط في بلدية أرنهيم الهولندية، إسرائيل بالبلد التي تجعل اليهود يشعرون بالخزي في تدوينة له على فيسبوك.
- تدوينة تيموري تضمنت أيضا رابطاً لمقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول سوء المعاملة للسجناء الفلسطينيين.
- حزب اليسار الأخضر، نأى بنفسه عن منشور تيموري زاده، ووصف تصريحات عضوه بغير المناسبة.
- نائب رئيس المجلس اليهودي المركزي الهولندي، روني نفتانييل، دعا تيموري زاده للاعتذار، قائلاً إن هذا أقل ما يجب القيام به.
- وصف نفتانييل الاقتراح الذي اعتمده حزب اليسار الأخضر، لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل بأنها وسيلة مشروعة لمساعدة الفلسطينيين في كفاحهم من أجل العدالة.
خلفيات
- حزب اليسار الأخضر أول حزب هولندي ينادي بمقاطعة إسرائيل ويعلن دعمه لحركة المقاطعة "BDS"، خلال المؤتمر العام للحزب 2019.
- النائبة في البرلمان الأوروبي عن ذات الحزب "جوديت سارخينتيني" دعت إلى قطع العلاقات مع "إسرائيل" ودعم حركة المقاطعة الدولية "BDS".
- إسرائيل اتهمت الحزب بالعنصرية والدفاع عن منظمات إرهابية، ونظمت اعتصامات إسرائيلية أمام مقرات الحزب في عدة مدن هولندية.
- مدينة لاهاي الهولندية، شهدت أواخر الشهر الماضي، مظاهرة احتجاجية ضد الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بـ "صفقة القرن" وورشة العمل الاقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة.