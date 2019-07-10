مصر: أهالي المعتقلين بسجن طره يشكون حبسهم انفراديا منذ 6 سنوات

قال أهالي سجناء سياسيين مناهضين للانقلاب من سوء المعاملة التي يتلقاها ذووهم داخل زنزانات انفرادية منذ ست سنوات داخل سجن "ملحق المزرعة" جنوب القاهرة.

وأضاف أهالي المعتقلين في سجن "محلق المزرعة" بطره في بيان وصل الجزيرة مباشر نسخة منه أن المعتقلين بالسجن يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الآدمية.

وسجن "ملحق المزرعة" هو أحد السجون بمجمع سجون طرة الواقع جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

أبرز ما ورد في بيان أهالي المعتقلين:

يقبع في السجن بأكمله تسعة شخصيات بارز مسجونون في حبس انفرادي منذ ست سنوات.

المعتقلون داخل السجن هم، المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والقيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس الشعب السابق محسن راضي، والقادة بجماعة الإخوان المسلمين محمود أبو زيد ومحي حامد ويسري عنتر، ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان.

السجن كان يقبع به الرئيس الراحل محمد مرسي على مدار سنوات داخل زنزانة انفرادية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في جلسة محاكمته الشهر الماضي.

الزيارة ممنوعة بالسجن منذ ثلاث سنوات كما يحظر على المعتقلين شراء أي طعام أو متعلقات من المقصف الخاص بالسجن، ولا يسمح إلا بدخول بعض الأدوية فقط.

تحظر السلطات، على المعتقلين إدخال كتب الدراسة ولم يسمح لأي معتقل بأداء امتحان دراسي في سجن "ملحق المزرعة" طوال ست سنوات.

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