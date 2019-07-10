مسلمو القرم يتظاهرون في موسكو ضد القمع

ألقت السلطات الروسية القبض على أفراد من أقلية تتار القرم المسلمة الأربعاء بعد تظاهرهم في الساحة الحمراء وسط موسكو للتنديد بقمع يطاول هذه الجماعة المسلمة في شبه الجزيرة الأوكرانية.
التفاصيل
- على مقربة من الكرملين، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا القمع" و"أبناؤنا ليسوا إرهابيين" و"مكافحة الإرهاب في القرم معركة ضد المعارضة"، بحسب صور بثتها قناة "دوجد" المستقلة.
- شارك في التظاهرة عشرات الأشخاص غالبيتهم رجال متقدمون في السن، لكن سرعان ما قامت قوات الأمن بقمعهم.
- نشر موقع "غراني" الروسي شريطاً مصوراً يظهر شرطياً يطلب من المحتجين التراجع. وتعاون العديد منهم وغادر بعضهم الموقع.
- لكن سبعة منهم اعتقلوا ونقلوا إلى مركز قريب للشرطة بحسب منظمة "أو في دي -اينفو" غير الحكومية المتخصصة بمتابعة التوقيفات.
- لم تؤكد شرطة موسكو التوقيفات لوكالة فرانس برس.
- أعلن المحامي إميل كوربيدينوف الذي يمثل تتار القرم أن بين الموقوفين والد ناشط مسجون حالياً لاتهامه بأنه عضو في جماعة "حزب التحرير الإسلامية المتطرفة".
- بحسب "دوجد"، فالتظاهرة مرتبطة بقيام المحكمة الروسية العليا الخميس بالنظر في طلبات استئناف 4 من تتار القرم حكما يدينهم "بالإرهاب".
- حكم على الرجال الأربعة في ديسمبر/كانون الأول بالسجن بين 9 أعوام و17 عاماً لانتمائهم إلى "حزب التحرير".
خلفيات
- تخضع جماعة تتار القرم المسلمة والمعارضة بغالبيتها لضم روسيا للقرم لقمع شديد من قبل السلطات الجديدة في شبه الجزيرة.
- حظر القضاء الروسي "المجلس" وهو لجنة خاصة بتتار القرم وصنفه بأنه "تنظيم إرهابي"، كما أغلق القناة التلفزيونية التابعة لهذه الجماعة.
- منع منذ أبريل/نيسان 2014 الرئيس الأسبق للمجلس والزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى دزيمليف من دخول شبه الجزيرة. وهو منذ ذلك الحين منفي في أوكرانيا حيث انتخب نائباً.