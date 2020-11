مسلمو القرم يتظاهرون في موسكو ضد القمع

ألقت السلطات الروسية القبض على أفراد من أقلية تتار القرم المسلمة الأربعاء بعد تظاهرهم في الساحة الحمراء وسط موسكو للتنديد بقمع يطاول هذه الجماعة المسلمة في شبه الجزيرة الأوكرانية.

التفاصيل

#RedSquare, Moscow today: "Our kids are not terrorists", "Your fight with a terrorism in Crimea is fight with nonconformity", "Stop repressions of Crimean Tatars" (in occupied Crimea, Ukraine) https://t.co/uXPwWn4NhU#PutinAtWar pic.twitter.com/vbYIaHg1aZ

— Protest SPb (@ProtestSPb) July 10, 2019