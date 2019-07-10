رئيس أركان الجيش الجزائري يجدد دعمه للرئيس الانتقالي

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، دعمه لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يفترض أن مهمته انتهت الثلاثاء.

ونشر موقع وزارة الدفاع خطابا لرئيس أركان الجيش جاء فيه أنه يدعم الرئيس الانتقالي "من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية".

أبرز تصريحات قايد صالح:

المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة.. بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

القيادة العليا للجيش تأمل أن تجري الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال".

هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية".

هذه أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية.. بهدف التشكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها.

هناك رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهرا متهمين بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات.

خلفيات