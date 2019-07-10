استقالة السفير البريطاني بواشنطن بسبب تسريب مذكرة تنتقد ترمب

استقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك على خلفية تسريب مذكرات دبلوماسية وجّه فيها انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي رد عليه ووصفه بأنه "مخبول وغبي جدا".

التفاصيل:

داروك، الذي تم استبعاده من مأدبة عشاء للبيت الأبيض قبل أيام، قال في خطاب استقالته إنه لم يعد بإمكانه البقاء في منصبه.

داروك: منذ تسريب المراسلات الرسمية من السفارة دارت تكهنات كثيرة بشأن منصبي ومدة بقائي كسفير.

داروك: أريد وضع حد لهذه التكهنات. الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أمارس مهامي كما أريد.

Ambassador Sir @KimDarroch has decided to resign as British Ambassador to the United States. Statement from Sir Kim in the thread. pic.twitter.com/R3DHwnEOHy — British Embassy Washington D.C. (@UKinUSA) July 10, 2019

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أبلغت البرلمان أن الوزراء أبدوا دعمهم لداروك، الذي كان من المقرر أن يترك منصبه في نهاية العام.

ماي: أبلغته أنه أمر مؤسف للغاية أنه شعر أن من الضروري أن يترك منصبه كسفير لدى واشنطن… مجلس الوزراء بكامله أبدى تأييده الكامل لسير كيم أمس الثلاثاء.

ماي: الحكومة الجيدة تعتمد على قدرة موظفيها على تقديم النصائح الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع كافة موظفينا بالثقة اللازمة للقيام بذلك.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن التسريب الذي دفع داروك للاستقالة أغضبه للغاية.

هانت: كلما زرت واشنطن كوزير للخارجية أبهرني سير كيم بمهنيته وثقافته.. يغضبني تسريب بعض من مراسلاته.

جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض أعرب عن "أسفه لاستقالة داروك"، وقال "أعتقد أنه قدّم أداء مشرفا ونوعيا يستحق أن يشكر عليه".

داروك، 65 عاما، يعد من أكثر الدبلوماسيين البريطانيين خبرة، لا سيما وأنه يعمل منذ 42 عاما في السلك الدبلوماسي.

داروك تولّى منصب سفير بريطانيا إلى واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2016، قبل أن يتولى دونالد ترمب الرئاسة.

داروك شغل في السابق منصب الممثل الدائم للملكة المتحدة في بروكسل من عام 2007 وحتى العام 2011، ويعتبر من المؤيدين للاتحاد الأوربي.

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