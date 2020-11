استقالة السفير البريطاني بواشنطن بسبب تسريب مذكرة تنتقد ترمب

استقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك على خلفية تسريب مذكرات دبلوماسية وجّه فيها انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي رد عليه ووصفه بأنه "مخبول وغبي جدا".

التفاصيل:

Ambassador Sir @KimDarroch has decided to resign as British Ambassador to the United States.

Statement from Sir Kim in the thread. pic.twitter.com/R3DHwnEOHy

— British Embassy Washington D.C. (@UKinUSA) July 10, 2019