أمريكا تريد من كوريا الشمالية تجميد نشاطها النووي كبداية لنزع السلاح

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل أن تجمد كوريا الشمالية برنامجها النووي كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية، وذلك قبيل محادثات جديدة مع بيونغ يانغ من المفترض إجراؤها.

تجميد النشاط النووي:

قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن المحادثات ستنعقد على الأرجح "في وقت ما في يوليو/ تموز الجاري ربما في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية دورية "التجميد مثلما تعلمون لن يكون حلا للعملية ولن يكون مطلقا نهاية لها".

أضافت "هذا سيكون شيئا نود أن نراه كبداية. لكني لا أعتقد بأن الإدارة وصفت على الإطلاق التجميد بأنه الهدف النهائي. هذا سيكون في بداية العملية".

قالت أورتاجوس إن هدف واشنطن لا يزال القضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية.

أضافت أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، سيلتقي بنظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة لأوربا هذا الأسبوع لبحث سبل تحقيق ذلك الهدف.

وجمدت كوريا الشمالية اختبارات القنابل النووية والصواريخ منذ 2017، لكن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بأنها زادت من حجم ترسانتها بمواصلة إنتاج وقود القنابل والصواريخ. ويحرصون على تجميد بيونغ يانغ إنتاج هذا الوقود أيضا.

لقاء ترمب وكيم: