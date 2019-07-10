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أمريكا تريد من كوريا الشمالية تجميد نشاطها النووي كبداية لنزع السلاح

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
10/7/2019

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل أن تجمد كوريا الشمالية برنامجها النووي كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية، وذلك قبيل محادثات جديدة مع بيونغ يانغ من المفترض إجراؤها.

تجميد النشاط النووي:
  • قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن المحادثات ستنعقد على الأرجح "في وقت ما في يوليو/ تموز الجاري ربما في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".
  • قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية دورية "التجميد مثلما تعلمون لن يكون حلا للعملية ولن يكون مطلقا نهاية لها".
  • أضافت "هذا سيكون شيئا نود أن نراه كبداية. لكني لا أعتقد بأن الإدارة وصفت على الإطلاق التجميد بأنه الهدف النهائي. هذا سيكون في بداية العملية".
  • قالت أورتاجوس إن هدف واشنطن لا يزال القضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية.
  • أضافت أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، سيلتقي بنظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة لأوربا هذا الأسبوع لبحث سبل تحقيق ذلك الهدف.

وجمدت كوريا الشمالية اختبارات القنابل النووية والصواريخ منذ 2017، لكن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بأنها زادت من حجم ترسانتها بمواصلة إنتاج وقود القنابل والصواريخ. ويحرصون على تجميد بيونغ يانغ إنتاج هذا الوقود أيضا.

لقاء ترمب وكيم:
  • عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا في نهاية يونيو/ حزيران في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف الحوار على مستوى مجموعات العمل والذي توقف منذ فشل قمتهما في فيتنام في فبراير/ شباط.
  • أظهر لقاء المنطقة المنزوعة السلاح، الذي وجاء بعد "تغريدة" وليدة اللحظة كتبها ترمب على "تويتر" وقال كيم إنها فاجأته، تقاربا بين الرجلين لكن محللين سياسيين قالوا إنهما ليسا قريبين على ما يبدو من تضييق الفجوة بين المطالب الأمريكية بنزع السلاح النووي ومطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات.
  • الجانبان لم يتفقا بعد على تعريف مشترك لنزع السلاح النووي الذي تقول كوريا الشمالية إنه يشمل المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان وكوريا الجنوبية. وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية من جانب واحد.
  • رفضت إدارة ترمب تقريرا أوردته صحيفة نيويورك تايمز عن أن ثمة فكرة تتشكل في أذهان المسؤولين الأمريكيين للسعي للتفاوض على تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي وليس تفكيكه بالكامل، ومن ثم فإنهم يقبلونها ضمنيا كدولة نووية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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