هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على مواقع عسكرية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية سورية

قالت قوات النظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية نقلا عن مراسلها أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم من بينهم رضيع في بلدة صحنايا جنوب دمشق "جراء العدوان الصهيوني". وقالت إن عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا.

أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء في خبر عاجل "ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح".

تصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري، "لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

قالت الوكالة نقلا عن مراسلها إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.

أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

كانت الوكالة أفادت في وقت سابق عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا بريف دمشق.

لم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة.

قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية عندما سئلت عن هذا التقرير "لا نعلق على مثل هذه التقارير".

الهجمات الإسرائيلية في سوريا