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هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على مواقع عسكرية في سوريا

قصف إسرائيلي سابق على مواقع عسكرية في سوريا
قصف إسرائيلي سابق على مواقع عسكرية في سوريا
1/7/2019

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية سورية
  • قالت قوات النظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.
  • ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية نقلا عن مراسلها أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم من بينهم رضيع في بلدة صحنايا جنوب دمشق "جراء العدوان الصهيوني". وقالت إن عددا من الأشخاص أصيبوا أيضا.
  • أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء في خبر عاجل "ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح".
  • تصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري، "لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".
  • قالت الوكالة نقلا عن مراسلها إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.
  • أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.
  • كانت الوكالة أفادت في وقت سابق عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا بريف دمشق.
  • لم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة.
  • قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية عندما سئلت عن هذا التقرير "لا نعلق على مثل هذه التقارير".
الهجمات الإسرائيلية في سوريا
  • شنت إسرائيل في الآونة الأخيرة مئات الهجمات في سوريا، والتي تقول إنها تستهدف إيران عدوها اللدود في المنطقة وحزب الله اللبناني الذي تصفه بأنه أكبر تهديد لحدودها.
  • كثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
  • في 12 يونيو/ حزيران، أعلنت دمشق تصديها لـ"عدوان إسرائيلي" في جنوب البلاد.
  • كانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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