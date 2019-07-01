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عقب تهديد أنقرة برد قاس: قوات حفتر تطلق سراح المواطنين الأتراك

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
1/7/2019

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلقت سراح مواطنين أتراك كانت قد اعتقلتهم في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا.

التفاصيل:
  • قالت مصادر لوكالة الأناضول إن البحارة الأتراك عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.

من جانب آخر، قال محمد منفور، القائد العسكري بقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قواته ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس.

وحث منفور السكان على الابتعاد عن المعسكرات والمواقع العسكرية.

وأضاف أن الحملة تأتي بعد استنفاد كل الوسائل التقليدية في إطار السعي إلى تحرير طرابلس حسب تعبيره.

تهديد تركي:
  • الخارجية التركية كانت قد قالت إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد المليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".
  • الخارجية أضافت: "ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا".
  • وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال، أمس الأحد، إن أنقرة سترد على أي هجوم تنفذه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد مصالحها، بعد أن أمر الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.
  • آكار قال لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: "سيكون هناك ثمن باهظ جدا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى".
  • آكار: جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
  • آكار: ينبغي أن يكون معروفاً أننا أخذنا كل أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي ضد تركيا.
  • جاءت تصريحات آكار أثناء وجوده في اليابان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.
  • أردوغان اكتفى، السبت الماضي، بالقول لدى سؤاله عن تهديدات حفتر إنه ليست لديه "أية معلومات" عن الموضوع، متوعداً بـ"اتخاذ إجراءات مختلفة عدة".
تهديد حفتر:
  • حفتر أمر القوات التي يقودها باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا، حسبما أعلن المتحدث باسم قواته، الجمعة.
  • المتحدث انتقد ما وصفه بـ "تدخل الرئيس التركي السافر في ليبيا"، ودعا الشعب التركي إلى "ثنيه عن هذه التصرفات".
  • جاء التهديد الجديد بعد أن استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة مقراً لها، مدينة غريان الاستراتيجية عقب هجوم مفاجئ شكل ضربة موجعة لتقدم قوات حفتر نحو طرابلس.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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