البث الحي
سياسة|هونغ كونغ

شاهد: متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في "هونغ كونغ" ما السبب؟

1/7/2019

اقتحم متظاهرون، معارضون للحكومة الموالية لبيجين في هونغ كونغ، مقر البرلمان في الذكرى السنوية لعودة هونغ كونغ إلى حكم الصين.

التفاصيل:
  • محاولة اقتحام البرلمان استمرت لساعات، لجأت فيها الشرطة إلى داخل المبنى واستخدمت رشاشات الفلفل لإبعاد المتظاهرين.
  • المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون خوذات وأقنعة وجه ونظارات للوقاية، استخدموا المظلات لحماية أنفسهم من رذاذ الفلفل الذي استخدمته قوات الشرطة.
  • متظاهرون مزقوا صور مسؤولي حكومة هونغ كونغ، وحطموا كاميرات المراقبة، في حين تجول آخرون في أنحاء المبنى وبصحبتهم المصورون الصحفيون.
  • متظاهرون استمروا في رشق الألواح الزجاجية للمبنى في حين قام آخرون ببناء حواجز لمنع الشرطة من العودة.
  • المظاهرات اندلعت في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

  • ويخشى المعارضون لمشروع قانون التسليم، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديدا لحكم القانون في هونغ كونغ ويطالبون بإلغائه.

  • من شأن مشروع القانون في حالة إقراره أن يسمح بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس الصيني ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

متظاهر يضع علم هونغ كونغ تحت الحكم البريطاني على منصة البرلمان
 خلفيات:
  • هونغ كونغ عادت إلى الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامين"، والتي تتيح للإقليم التمتع بحريات، بما في ذلك حرية التظاهر ونظام قضائي مستقل.

  • تنفي الصين التدخل، ولكن كثيرين من سكان هونغ كونغ يعتبرون مشروع قانون التسليم أحدث خطوة في سعي حثيث نحو سيطرة الصين على الإقليم.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الأويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)