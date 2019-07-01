شاهد: متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في "هونغ كونغ" ما السبب؟

اقتحم متظاهرون، معارضون للحكومة الموالية لبيجين في هونغ كونغ، مقر البرلمان في الذكرى السنوية لعودة هونغ كونغ إلى حكم الصين.
التفاصيل:
- محاولة اقتحام البرلمان استمرت لساعات، لجأت فيها الشرطة إلى داخل المبنى واستخدمت رشاشات الفلفل لإبعاد المتظاهرين.
- المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون خوذات وأقنعة وجه ونظارات للوقاية، استخدموا المظلات لحماية أنفسهم من رذاذ الفلفل الذي استخدمته قوات الشرطة.
- متظاهرون مزقوا صور مسؤولي حكومة هونغ كونغ، وحطموا كاميرات المراقبة، في حين تجول آخرون في أنحاء المبنى وبصحبتهم المصورون الصحفيون.
- متظاهرون استمروا في رشق الألواح الزجاجية للمبنى في حين قام آخرون ببناء حواجز لمنع الشرطة من العودة.
- المظاهرات اندلعت في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.
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ويخشى المعارضون لمشروع قانون التسليم، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديدا لحكم القانون في هونغ كونغ ويطالبون بإلغائه.
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من شأن مشروع القانون في حالة إقراره أن يسمح بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس الصيني ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.
خلفيات: