رفض دولي لتجاوز إيران حد مخزون اليورانيوم وفق الاتفاق النووي

عبرت دول أوربية عن قلقها من قرار إيران تجاوز حد اليورانيوم طبقا للاتفاق النووي عام 2015، فيما قالت واشنطن إنها ستواصل "ممارسة أقصى الضغوط على إيران إلى أن تغير نهجها".

التفاصيل:

Deeply worried by Iran’s announcement that it has broken existing nuclear deal obligations. UK remains committed to making deal work & using all diplomatic tools to deescalate regional tensions. I urge Iran to avoid any further steps away from JCPoA & come back into compliance.

We have NOT violated the #JCPOA.

Para 36 of the accord illustrates why:

We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.

We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.

We finally took action after 60 weeks.

As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH

— Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019