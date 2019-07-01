رفض دولي لتجاوز إيران حد مخزون اليورانيوم وفق الاتفاق النووي

عبرت دول أوربية عن قلقها من قرار إيران تجاوز حد اليورانيوم طبقا للاتفاق النووي عام 2015، فيما قالت واشنطن إنها ستواصل "ممارسة أقصى الضغوط على إيران إلى أن تغير نهجها".

التفاصيل:

البيت الأبيض قال في بيان إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

البيان: الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم.

البيان: الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية.

البيان: يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم).

البيان: كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.

هنت، وهو أحد اثنين يتنافسان على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال في تصريحات تلفزيونية إن بريطانيا ما زالت تدعم الاتفاق.

هنت: نرغب في الحفاظ على ذلك الاتفاق لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الاتفاق فسوف ننسحب منه أيضا.

في وقت سابق عبر هنت عن قلق بلاده الشديد من الخطوة التي اتخذتها طهران، داعيا إياها إلى "تجنب اتخاذ أي خطوات أخرى تخالف (الاتفاق) والعودة للالتزام به".

هنت: المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بإنجاح الاتفاق واستخدام كل السبل الدبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة.

Deeply worried by Iran’s announcement that it has broken existing nuclear deal obligations. UK remains committed to making deal work & using all diplomatic tools to deescalate regional tensions. I urge Iran to avoid any further steps away from JCPoA & come back into compliance. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 1, 2019

متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي قال إن بريطانيا تدرس على نحو عاجل خطواتها التالية مع شركائها وحث إيران على "العدول عن هذه الخطوة".

المتحدث: كنا واضحين دائما في أن التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يعتمد على التزام إيران التام بشروط الاتفاق ونحثها على العدول عن هذه الخطوة.

المتحدث: ندرس على نحو عاجل مع شركائنا في خطة العمل الشاملة المشتركة الخطوات التالية بموجب الاتفاق.

وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسي أوربي إن هناك آلية حددها الاتفاق للتعامل مع "أي مخالفات" وأن لجنة مشتركة من الدول الموقعة هي من سيقرر الخطوات التالية.

ألمانيا أعربت عن قلقها الشديد بشأن إعلان إيران، ودعا إيران "إلى التراجع عن هذه الخطوة وعدم تقويض الاتفاق النووي أكثر من ذلك".

مصدر في الخارجية الإيرانية أضاف أن بلاده ستدرس بعناية مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الخطوات التالية بشأن إيران.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إن على الدول الأوربية "التمسك بالتزاماتها" وأن تفرض "عقوبات فورية" على إيران.

البيان: أدعو أيضا كل الدول الأوربية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وضعت في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة).

البيان: أقولها مجددا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن "قيام إيران بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق) ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني".

دوجاريك: من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

تضمن الاتفاق النووي آلية لحل النزاعات، والتي يمكن خلال فترة قصيرة مدتها 65 يوما أن تنتهي في مجلس الأمن بمعاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

جاء ذلك عقب إعلان إيران تجاوز حد مخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.

إيران قالت إن تجاوزها حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح به بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا يشكل انتهاكا للاتفاق لأن طهران تمارس حقها في الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال على تويتر "لم ننتهك خطة العمل المشتركة الشاملة" مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

ظريف: الفقرة 36 من الاتفاق توضح السبب. لقد قمنا بتفعيل الفقرة 36 بعد انسحاب الولايات المتحدة. منحنا (القوى الخمس الأخرى) أسابيع قليلة مع احتفاظنا بحقنا. تحركنا أخيرا بعد 60 أسبوعا. بمجرد وفاء القوى الأوربية الثلاث بالتزاماتها سوف نلغي الزيادة (في المخزون).

We have NOT violated the #JCPOA. Para 36 of the accord illustrates why: We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal. We gave E3+2 a few weeks while reserving our right. We finally took action after 60 weeks. As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH — Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019