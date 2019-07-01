رئيس الموساد: لدينا قنوات مفتوحة مع مجموعة من الدول العربية

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إن هناك "مجموعة متنامية من الدول في المنطقة لديها قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل وتتعاون معها بطرق مختلفة.

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