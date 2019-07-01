داود أوغلو يجدد انتقاداته لحزب أردوغان: على هؤلاء دفع الثمن

وجه أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق انتقادات جديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد هزيمة الحزب في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الأسبوع الماضي.

تصريحات داود أوغلو

قال داود أوغلو خلال فعالية أقيمت في إقليم إلازيج "كانت هناك حكومة تفي بكل وعودها متأخرا"، مضيفا أنه ينبغي على هؤلاء الذين تسببوا في "تراجع" مبادئ الحزب أن "يدفعوا الثمن".

تابع قائلا "عندما نخسر انتخابات أول مرة بفارق 13 ألف صوت وفي المرة الثانية بفارق 800 ألف صوت، فإن المسؤول عن ذلك ليس رئيس الوزراء الذي فاز بفارق كبير في البرلمان (خلال الانتخابات العامة العام الماضي) ولكنهم الذين تسببوا في تراجع كبير للخطاب والإجراءات والقيم والسياسات".

قال: "نواجه مشكلات اقتصادية مثلما واجهنا في عام 2008. حينئذ كان في القيادة أشخاص على دراية بالاقتصاد وكانت هناك رؤية".

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