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بالصور: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات

وزير الخارجية الإسرائيلي أثناء زيارته للإمارات
وزير الخارجية الإسرائيلي أثناء زيارته للإمارات
1/7/2019

زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، أبو ظبي، الأحد، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، والتقي مسؤولا إماراتيا كبيرا وطرح مبادرة للسلام الإقليمي، بحسب بيان لمكتبه.

التفاصيل:
  • في اجتماع أبو ظبي للمناخ، الذي ينتهي اليوم الاثنين، التقى كاتز مع "مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة" لم يكشف عن اسمه لمناقشة "القضايا الإقليمية والعلاقات بين البلدين" اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، الاثنين، نقلا عن البيان.
  • ركز الاجتماع على "ضرورة التعامل مع التهديد الإيراني المتعلق بالقضية النووية وتطوير الصواريخ ودعم إيران للإرهاب في المنطقة والعنف الذي تستخدمه إيران ضد مصالح المنطقة"، وفقا لما ذكره المكتب.

  • بحث المسؤولان التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والطاقة والزراعة والمياه.
  • هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لدولة عربية بعد ورشة عمل قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في البحرين حول الاقتصاد الفلسطيني بعنوان "السلام من أجل الازدهار".

خلفيات:
  • في أكتوبر 2018 شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي "أيوب قرا"، في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.
  • في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أيضا زارت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الإمارات وتجولت داخل مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الإمارات مرتدية عباءة خليجية.

 

  • كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار سلطنة عمان في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد. 
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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