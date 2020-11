بالصور: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات

زار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، أبو ظبي، الأحد، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، والتقي مسؤولا إماراتيا كبيرا وطرح مبادرة للسلام الإقليمي، بحسب بيان لمكتبه.

التفاصيل:

Israel’s Foreign Minister @Israel_katz participated in the Abu Dhabi Climate Meeting ,met @UN SG @antonioguterres as well as a high ranking UAE official. This is yet another upgrade in Israel’s relations with the countries in the region and a major goal for our diplomacy 🇮🇱 pic.twitter.com/hQdIRUVrwH

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 1, 2019