بالصور: صاروخ سوري ضل طريقه إلى إسرائيل ليسقط في قبرص

أصاب صاروخ طائش قبرص، اليوم الإثنين، حيث مرق فوق العاصمة نيقوسيا ذات الكثافة السكانية العالية وسقط على سفح جبل فيما وصفه مسؤولون بأنه من تداعيات ضربة إسرائيلية على سوريا.

التفاصيل:

وقع الانفجار في حوالي الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش في منطقة طشقند، التي تعرف أيضا باسم فونو، على بعد 20 كيلومترا تقريبا شمال شرقي نيقوسيا، وتسبب في اندلاع حريق على تلال وسُمع دوي انفجاره على بعد كيلومترات.

طشقند قرية صغيرة تقع عند سفح جبل في شمال قبرص. وأخلت السلطات بعض المنازل.

لم يتسبب الانفجار في خسائر بشرية لكنه أثار قلقا واسعا على جانبي الجزيرة المقسمة على أساس عرقي كما تسبب في دعوات للأطراف المتحاربة لاحترام سلامة الدول المجاورة.

كانت إسرائيل تنفذ ضربة جوية على سوريا في ذلك الوقت. وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية أطلقت النار ردا على الهجوم الإسرائيلي.

وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قدرت أوزارساي قال في مؤتمر صحفي "ما هو مفهوم أن صاروخا أطلق من سوريا سقط هنا بالصدفة نتيجة إطلاقه بطريقة غير منضبطة من البطاريات، ردا على الهجمات المكثفة التي شنتها إسرائيل مساء أمس".

الوزير أضاف "طبقا لتقديرنا الأولى هي بقايا صاروخ يعرف باسم إس-200 في النظام (الدفاعي) الروسي وإس.إيه-5 في نظام حلف شمال الأطلسي".

في وقت سابق قال أوزارساي في صفحته على فيسبوك إنه يُعتقد أن الانفجار وقع قبل الاصطدام نظرا لعدم وجود حفرة في الأرض ولأن الحطام عثر عليه في نقاط مختلفة.

تقع قبرص غرب سوريا. وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ استهدفت مواقع عسكرية سورية في حمص، التي تبعد نحو 310 كيلومترات عن نيقوسيا، وعلى مشارف دمشق الليلة الماضية ما أدى لمقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

"تصرفوا بهدوء"

تعد هذه أول مرة تصبح فيها قبرص في مرمى نيران العمليات العسكرية في الشرق الأوسط رغم قربها من المنطقة.

أوزارساي وهو أيضا نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية قال "مما لا شك فيه أننا ندعو سوريا وإسرائيل والدول الأخرى في المنطقة أن تأخذ في حسبانها أمن الدول المجاورة على المستوى البشري والمادي وأن تتخذ الإجراءات الضرورية (لضمان ذلك) وأن يتصرف الجميع بهدوء".

جماعة (وحدوا قبرص الآن) المطالبة بوحدة الجزيرة قالت إن الحادث جرس إنذار لسكان قبرص. وأضافت "الوهم المتمثل في أن تقسيما دائما على الأرض سيحمينا من الأزمات بدده الصاروخ الذي سقط على رؤوسنا الليلة الماضية".

قال سكان لوسائل إعلام قبرصية إنهم شاهدوا وميضا في السماء ثم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات من على بعد أميال اعتقد كثير منهم في البداية أنه دوي تحطم طائرة.

خلفيات: