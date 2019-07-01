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سياسة

السعودية تشتري ثمن صمت ترمب عن قتل خاشقجي بـ177 مليار دولار

الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب(وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشقجي (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب(وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
1/7/2019

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية للأنباء، الإثنين، أن السعودية ضاعفت شراءها لأذون الخزانة الأمريكية، منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة أواخر 2016.

التفاصيل:
  • أضافت الوكالة، أنه بناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت مشتريات السعودية لأذونات الخزانة من 97 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (قبل شهر من انتخاب ترمب)، إلى 177 مليار دولار حتى أبريل/ نيسان 2019.
  • أوضحت الوكالة إن السعودية بذلك، أصبحت أكبر الدائنين الأجانب للولايات المتحدة بين 12 دولة أبرزها الصين واليابان وبريطانيا.
  • تأتي تلك الاستثمارات في أدوات الدين الأمريكي، إلى جانب مليارات الدولارات أنفقتها الرياض، على مشتريات السلاح الأمريكية.
  • أشارت الوكالة، أن ذلك يأتي وسط استعداد ترمب للتغاضي عن أي دليل "يورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
خلفيات:
  • أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها حكومة ما لغرض الاقتراض، وتعد تعهدا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق، وتصدر بفترات استحقاق بين 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً.
  • قتل خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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