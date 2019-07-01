الأمم المتحدة تدخل مساعدات إنسانية إلى الشمال السوري

أدخلت الأمم المتحدة (الاثنين) 21 شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب من معبر في ولاية هطاي التركية.

التفاصيل:

وكالة الأناضول قالت إن المساعدات أرسلت ليتم توزيعها على المحتاجين في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

عبرت الشاحنات إلى سوريا من معبر "جيلفا غوزو" بولاية هطاي التركية.

أوضاع النازحين تزداد سوءاً

ارتفاع درجات الحرارة ونقص المواد الأساسية ضاعف معاناة النازحين حسبما ذكر النازح السوري محمد غنيمي للجزيرة مباشر.

غنيمي النازح من مدينة أريحا، ويقيم في مخيم أطمة في ريف إدلب الشمالي، أضاف للجزيرة مباشر أن القصف الجوي والمدفعي على إدلب لم يتوقف ولكن وتيرته قلت عن لأيام الماضية.

الإعلامي ياسين محمد من ريف حماة الغربي قال للجزيرة مباشر إن المساعدات التي دخلت اليوم تتكون من غذاء ومستلزمات معيشية أساسية.

ياسين: عادة ما يتم تسليم هذه الدفعات من المساعدات إلى المجالس والهيئات المدنية ليتم تسليمها للمحتاجين من نازحين ومهجرين في الشمال السوري.

ياسين: الشاحنات الداخلة تخضع لرقابة صارمة من الجهات المسيطرة ما يؤخر عملية وصولها.

منازل قيد الترميم لاستيعاب أعداد جديدة من النازحين

الهلال الأحمر القطري يعمل على ترميم 400 وحدة سكنية في مدينة جسر الشغور لاستيعاب أعداد جديدة من النازحين حسبما نقلت مصادر محلية سورية عن مدير مكتب هيئة ساعد المشاركة في الترميم "أحمد المحمد".

المشروع يهدف لتلبية احتياجات السكان المحليين والنازحين والبحث عن مأوى مناسب والتخفيف من أعباء الحياة المتزايدة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

الأوضاع الميدانية:

قتل ثلاثة مدنيين قضوا بغارات جوية للطيران الحربي على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

غارات جوية أخرى صباح الاثنين أدت لمقتل مدني وإصابة آخرين في مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

خلفيات: