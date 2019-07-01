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أردوغان يتحدث عن "أموال طائلة" تُدفع لدفن قضية خاشقجي

أردوغان: "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
أردوغان: "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
1/7/2019

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين بعد قمة العشرين في اليابان.

محاسبة قتلة خاشقجي:
  • شدد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي من اليابان، على ضرورة عدم تغييب قضيتي مقتل خاشقجي.
  • قال إن "محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله، مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي".
  • شدد على أن تركيا لم تسمح بالتستر على جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
  • جدد أردوغان تأكيده على ضرورة محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي بإسطنبول، لأن الجريمة وقعت فيها.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق خلال قمة العشرين إنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي وأضاف أنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة.

منظومة الدفاع الجوي إس 400
  • كشف أردوغان عن موعد تسلم أول دفعة من أنظمة صواريخ إس -400 الدفاعية الروسية، وذلك في غضون 10 أيام، بعد يوم واحد فقط من إعلان أردوغان أنه لن يتم فرض عقوبات أمريكية بسبب هذه الصفقة.
  • قال أردوغان للصحفيين، بعد قمة العشرين في اليابان حيث عقد محادثات ثنائية مع ترمب، إنه يعتقد أنه سيتم التغلب على الخلاف بشأن أنظمة إس-400 "بلا مشكلة" وأضاف أن نظيره الأمريكي أيّد تركيا في هذا الخلاف.
  • تقول الولايات المتحدة إن أنظمة إس-400 ستعرِّض طائراتها المقاتلة من طراز إف-35 للخطر. وقالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات بسبب هذه الصفقة، ولكن أردوغان قال يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغه بأنه لن يتم فرض عقوبات بشأن الأنظمة الروسية.
  • قال أردوغان أيضا إنه يأمل في حل قضية بنك خلق التركي قريبا.
  • يواجه البنك عقوبات أمريكية في قضية خرق للعقوبات المفروضة على إيران بالولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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