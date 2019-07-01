أردوغان يتحدث عن "أموال طائلة" تُدفع لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالا طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين بعد قمة العشرين في اليابان.

محاسبة قتلة خاشقجي:

شدد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي من اليابان، على ضرورة عدم تغييب قضيتي مقتل خاشقجي.

قال إن "محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله، مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي".

شدد على أن تركيا لم تسمح بالتستر على جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

جدد أردوغان تأكيده على ضرورة محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي بإسطنبول، لأن الجريمة وقعت فيها.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق خلال قمة العشرين إنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي وأضاف أنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة.

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