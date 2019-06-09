يسرائيل هيوم: تفاهمات إسرائيل مع غزة في مهب الريح

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة، وتريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس.

التفاصيل:

أضافت الصحيفة أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، إلا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود.

نقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع اليوم مع قيادات أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

القيادات الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم إعادة اعتقالهم.

إسرائيل أوضحت لعباس كامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة.

اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية

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