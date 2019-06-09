هدم منازل وممتلكات المعارضين سلاح جديد للنظام السوري

كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن النظام السوري يعمل في مناطق سيطرته على هدم المنازل والممتلكات التابعة للمعارضين المهجرين.
أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة
- قام نظام بشار بهدم عدد كبير من العقارات والمحلات المتروكة التابعة لمعارضين، تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات.
- النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2018.
- من بين الذرائع التي يستخدمها نظام الأسد من أجل أهدافه، زعمه تطهير المباني المتضررة من القنابل، وإزالة الأنفاق والمتفجرات والذخائر التابعة "للمنظمات الإرهابية".
- الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو تصعيب عودة المعارضين الذي اضطروا لمغادرة البلاد، وتعزيز سيطرته على المناطق.
- قوات النظام هدمت مبنى في حي القابون بالعاصمة دمشق، والذي خضع لسيطرة المعارضة مدة طويلة، بذريعة القضاء على بقايا المتفجرات التابعة "للإرهابيين".
- هدمت العديد من المحلات التابعة لرجل أعمال يدعى أمجد فاروق، في المنطقة الصناعية بالقابون.
- مثل هذه العمليات باتت شبه يومية، وتشمل عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين، وهو أمر يصيب ملايين السوريين الراغبين في العودة إلى منازلهم بالحيرة.