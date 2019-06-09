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سياسة

هدم منازل وممتلكات المعارضين سلاح جديد للنظام السوري

النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2018
النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2018
9/6/2019

كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن النظام السوري يعمل في مناطق سيطرته على هدم المنازل والممتلكات التابعة للمعارضين المهجرين.

أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة
  • قام نظام بشار بهدم عدد كبير من العقارات والمحلات المتروكة التابعة لمعارضين، تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات.
  • النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2018. 
  • من بين الذرائع التي يستخدمها نظام الأسد من أجل أهدافه، زعمه تطهير المباني المتضررة من القنابل، وإزالة الأنفاق والمتفجرات والذخائر التابعة "للمنظمات الإرهابية".
  • الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو تصعيب عودة المعارضين الذي اضطروا لمغادرة البلاد، وتعزيز سيطرته على المناطق.
  • قوات النظام هدمت مبنى في حي القابون بالعاصمة دمشق، والذي خضع لسيطرة المعارضة مدة طويلة، بذريعة القضاء على بقايا المتفجرات التابعة "للإرهابيين".
  • هدمت العديد من المحلات التابعة لرجل أعمال يدعى أمجد فاروق، في المنطقة الصناعية بالقابون.
  • مثل هذه العمليات باتت شبه يومية، وتشمل عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين، وهو أمر يصيب ملايين السوريين الراغبين في العودة إلى منازلهم بالحيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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