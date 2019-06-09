مجددا.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان السعودي

قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، إن الجماعة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

التفاصيل حسب تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين:

سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف K2 على مطار جازان جنوبي السعودية.

الهجمات الجوية على المطار استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1137565802633289729?ref_src=twsrc%5Etfw

عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.

تأتي الهجمات الجوية بعد أن حولت دول العدوان مطار جازان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1137567871893155842?ref_src=twsrc%5Etfw

لم يصدر بعد تأكيد من السعودية فيما يتعلق بالهجمات.

في 26 مايو/أيار الماضي، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم مماثل في المطار نفسه.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1137574849663180800?ref_src=twsrc%5Etfw

قبل أسبوعين، أعلن الحوثيون كذلك استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بثلاث عمليات هجومية مستهدفة مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت والقاعدة الجوية بالمنطقة.

الحوثيون يقولون إن هذه العمليات تأتي ردًا على "استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني".

الأربعاء الماضي، أعلن الحوثيون سيطرتهم على 20 موقعًا عسكريًا للجيش السعودي في محور نجران (جنوبي السعودية) خلال 72 ساعة، فيما نفى الإعلام السعودي ذلك.

https://twitter.com/almasirah/status/1137601736053579776?ref_src=twsrc%5Etfw

في سياق متصل، مصدر عسكري أكد لقناة المسيرة "مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية مباغتة على مواقعهم شرق جبل النار بمحور جازان".

https://twitter.com/MasirahTV/status/1137515680952213505?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات: