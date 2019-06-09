البث الحي
سياسة

قطر عن "صفقة القرن": لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
9/6/2019

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يوجد اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بشأن خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الوزير القطري في تصريحات للصحفيين، الأحد، في لندن: "لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين، لا يمكن لأي دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك".

ماذا قال؟
  • كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة. موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها.
  • لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين لا يمكن لأي دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك.
  • إذا رفض أحد الطرفين الخطة فهذا يعني أنها إما غير عادلة أو غير واقعية. السيناريو الأفضل هو أن يقبلها الطرفان أو يرفضها الطرفان.
أزمة أمريكا وإيران
  • قطر ودول أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد ونحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.
  • نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل، إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب.
  • عدد من الدول وبينها قطر وسلطنة عمان والعراق واليابان تدعو الجانبين لإنهاء التصعيد.
  • كل هذه الدول قلقة مما قد يؤدي إليه التصعيد، هناك محاولات من قطر ودول أخرى في المنطقة لتهدئة الوضع. نتحدث مع الولايات المتحدة ونتحدث مع الإيرانيين أيضا".
  • ما نحاول فعله حقا هو تقريب وجهات النظر وفتح حوار بين الجانبين لأن التصعيد لن يفيد أحدا في المنطقة.
  • قطر تتفهم السياسة الأمريكية تجاه إيران إلا أنها تحتفظ بـ"تقييم مختلف".
خلفيات:
  • جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، الذي يعكف على صياغة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين "تقرير مصيرهم"، لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إقامة دولة فلسطينية.
  • في حين لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الخطة، تقول مصادر فلسطينية وعربية أطلعت على مسودتها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل القائم منذ فترة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى جانب إسرائيل.
  • تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي وإرسالها قوات إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة لمواجهة ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بالتهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الولايات المتحدة تعلن موعد بدء تلقيح المواطنين ضد كورونا

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا (غيتي)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

(الجزيرة)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)