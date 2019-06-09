عصيان مدني شامل بالسودان وقتلى وانتشار أمني كثيف

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) اليوم الأحد، وفاة شخصين، بالمستشفى العسكري، في مدينة أم درمان، بعد تعرضهما للضرب والطعن، من قبل مليشيا الجنجويد.

أبرز ما ورد في بيان اللجنة:

ارتقى قبل قليل شهيدين بمستشفى السلاح الطبي في أم درمان، إثر تعرضهم للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد، كما يوجد عدد من الإصابات الأخرى التي تم اسعافها.

اللجنة قالت في بيان سابق إن شخصا توفي في وقت سابق الأحد، بعد إصابته برصاص قوات الأمن في الصدر، في منطقة الخرطوم بحري.

ارتفع عدد القتلى إلى 117 شخصا، منذ قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم، الاثنين الماضي.

الخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض إلى 113، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة، بينما قالت وزارة الصحة، الخميس، إن عددهم لا يتجاوز 61 قتيلا.

الإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان الحصيلة الجديدة.

عصيان حتى " إسقاط المجلس العسكري"

بدأ اليوم الأحد في السودان، عصيان مدني شامل دعت له قوى معارضة، وقالت إنه مستمر "حتى إسقاط المجلس العسكري".

نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان ومصادر من المعارضة عن استجابة واسعة لدعوات العصيان المدني في السودان التي دعت له قوى الحرية والتغيير، حتى إسقاط المجلس العسكري.

شدد تجمع المهنيين السودانيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام هو الوسيلة السلمية لاقتلاع "حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها".

وأشار، إلى أن "الإضراب السياسي العام هو الأسرع والأنجع لإسقاط المجلس العسكري وإنهاء احتلال المليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

ولفت التجمع، وهو أحد القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، إلى أن العصيان هو "موقف أخلاقي وفاء لدماء الشهداء وحلمهم بوطن الحرية والسلام والعدالة".

كان المجلس العسكري أعلن أمس انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، ورغم ذلك الإعلان، شنت سلطات الأمن السودانية حملة

اعتقالات واسعة وسط القوى السياسية المعارضة وقادة العصيان المدني.

تأتي التطورات بعدما أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول الجمعة محادثات مع قادة المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" في محاولة لإحياء المحادثات بين الطرفين.

يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي تولى قيادة البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، عقب فض اعتصام للمعارضة أمام القيادة العامة للجيش بالقوة.

مشاهد من العصيان المدني: