رفضا لقطع "عباس" رواتبهم.. أسرى "الجهاد" يقررون الإضراب عن الطعام

قرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي (السبت) الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الجاري حال لم تُعد السلطة رواتبهم المقطوعة.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 1100 جريح، و400 أسير، و1668 عائلة شهيد منذ أكثر من شهرين، جميعهم في قطاع غزة.

وطالب الأسرى المقطوعة رواتبهم مؤسسة الرئاسة والأطر القيادية للسلطة الفلسطينية بإعادة حقهم المالي الكامل وعدم التمييز بين الأسرى على أساس الانتماء الحزبي والفصائلي.

وأوضحوا أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قطعت رواتب عائلات أسرى قطاع غزة غير المنتمين لحركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

نص البيان رقم (1) لأسرى "الجهاد":

نحن الأسرى الذين قطعت رواتبهم منذ سنة ونصف من السلطة الفلسطينية بسبب أننا من سكان قطاع غزة وننتمي لحركة الجهاد الإسلامي وعددنا 35 أسيرًا، وما زلنا نقبع في سجون الاحتلال الصهيوني منذ سنوات عديدة تاركين خلفنا أطفالًا ونساءً، مؤمنين بأن لهم الله وأن شعبنا لن يخذلهم فقد عودتمونا على المواقف المشرفة العظيمة، لذا نحن نتوجه إليكم مؤمنين بأنكم لن تخذلونا.

نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان الصهيوني دفاعًا عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا، نجد أنفسنا مضطرين لخوض إضراب آخر عن الطعام، لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا منذ ما يقارب العام والنصف تاركةً أهلنا للعوز والحاجة، ولتضعنا في موقف الدفاع عن انتمائنا الفلسطيني.

أمام هذا الواقع قررنا خوض إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن طرقنا كل الأبواب وسمعنا الوعود الزائفة والردود القاسية والجارحة، لذا ونحن في خِضّم هذه المعركة التي ستبدأ في تاريخ 15/06/2019 ننتظر منكم وقفة عز وإسناد ومؤمنين بكم.

اقتحامات للأقصى ودعوات للاستباحته في عيد "نزول التوراة":

المسجد الأقصى المبارك يشهد منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

اقتحامات اليوم الواسعة، تأتي مع دعوات "جماعات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لاستباحته صباح اليوم تزامنًا مع بدء أحد الأعياد اليهودية المسمى بعيد "الشفوعوت" أو "البواكير" أو "نزول التوراة".

مئات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الساحات وبعضهم أدى طقوسا تلمودية قبالة صحن قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من باب السلسلة، بحسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

عصابات المستوطنين كانت قد استأنفت صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد بعد اغلاقه بوجهها طيلة فترة عيد الفطر السعيد.

شرطة الاحتلال استنفرت قواتها في القدس القديمة وحولتها الشرطة إلى أشبه بالثكنة العسكرية، وأغلقت العديد من الطرق، لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين إلى حائط البراق، لإحياء العيد اليهودي.