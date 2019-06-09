اليمن: عصابات مدعومة إماراتيا قتلت وأعدمت 5 مصلين في الضالع

أعلن الجيش الوطني اليمني استعادة السيطرة على مناطق وقرى في محافظة حجة شمال غربي اليمن في عملية عسكرية كبيرة نفذها أمس السبت ضد مليشيا الحوثي.
الوضع في اليمن:
- قال الجيش الوطني إن قواته تقدمت في مديرية حرض ووصلت إلى الطريق الرئيسي بين مدينتي ميدي وحرض، وسيطرت على أكثر من عشر قرى.
- في المقابل قال شيوخ قبائل في محافظة الضالع جنوبي اليمن إن ما وصفوها بعصابة إجرامية تستقل مركبات تابعة لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، نفذت جريمة قتل وإعدام في 5 من المصلين بمسجد قرية "مثعد"، في مديرية الأزارق بالضالع، يوم الجمعة الماضي.
- في رسالة إلى محافظ الضالع ورئيس المجلس الانتقالي في المحافظة ومدير الأمن وقائد الحزام الأمني، أشار مشايخ ووجهاء مديرية الأزارق إلى أن العصابة دهمت المصلين وأطلقت عليهم النار من أسلحة رشاشة، فقتل 2 داخل المسجد وأصيب آخرون، ثم اقتيد 3 مصلين وأعدموا خارج المسجد.
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في غضون ذلك دعت اللجنة التنظيمية لاعتصام مديرية "حوف" في محافظة المهرة اليمنية الشيوخ والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية، إلى المشاركة في اعتصام، الثلاثاء المقبل، للمطالبة بمغادرة القوات السعودية ومليشياتها للمديرية.
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جاء ذلك عقب اجتماع للجنة ناقش قضية استئناف الاعتصام السلمي قبالة منفذ صرفيت، الذي تنتشر فيه مدرعات سعودية وقوات غير خاضعه للحكومة اليمنية الشرعية.
الوضع الإنساني:
- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن أكثر من 5 ملايين يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.
- ذكر المكتب في "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر" أن هؤلاء الملايين يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أن المنظمات الإغاثية كثيرا ما تشكو من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.
- وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية.
الحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي:
- قالت جماعة الحوثي، الأحد، إنها نفذت عدة عمليات هجومية بطائرات مسيّرة على مطار جازان جنوب غربي السعودية.
- في هجوم هو الخامس من نوعه خلال نحو شهر أوضحت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين أن الهجمات الجوية على مطار جازان استهدفت مرابض ومحطات لطائرات بدون طيار.
- عزيز راشد مساعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، توعد بضرب مزيد من الأهداف السعودية والإماراتية.
- قال المتحدث العسكري للحوثيين لـ "الجزيرة" إن بنك الأهداف سيتوسع في الدولتين المعاديتين، على حد وصفه.
خلفيات:
- اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية، يشهد حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/ آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
- النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
- الحرب أوقعت حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.