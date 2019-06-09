اليمن: عصابات مدعومة إماراتيا قتلت وأعدمت 5 مصلين في الضالع

في غضون ذلك دعت اللجنة التنظيمية لاعتصام مديرية "حوف" في محافظة المهرة اليمنية الشيوخ والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية، إلى المشاركة في اعتصام، الثلاثاء المقبل، للمطالبة بمغادرة القوات السعودية ومليشياتها للمديرية.