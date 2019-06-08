مشرعون أمريكيون يشجبون موقف واشنطن من هجوم حفتر على طرابلس

طالب 13 عضواً من أصل 14 عضواً في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايك بومبيو بإعلان رفض واشنطن الواضح لهجوم خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

مشرعون أمريكيون يشجبون دعم واشنطن لحفتر:

وجه النواب رسالة إلى بومبيو تطالبه بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

رأى النواب أن البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخليفة حفتر، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، غير واضح، وأدى إلى شكوك والتباس بشأن موقف واشنطن.

أضاف النواب في رسالتهم، أن بعض الجهات المسلحة في ليبيا تستفيد من هذا الالتباس، وتعتبره مبرراً لمواصلة الصراع، وتقويض جهود التوصل إلى تسوية سياسة.

مسؤولي إدارة ترمب يتنكرون لحفتر:

ذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن مسؤولي إدارة ترمب بدأوا يتنكرون لحفتر، ويديرون له ظهرهم بعد أقل من شهرين من إظهار ترمب تأييده له خلال المكالمة الهاتفية الشهيرة التي أجراها معه منتصف أبريل/ نيسان الماضي، التي قالت الصحيفة إنها تمت مجاملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

نقلت الصحيفة عن مصادر في الولايات المتحدة والشرق الأوسط أن مسؤولي الإدارة يعيدون الآن التفكير في سياستهم إزاء الحرب في ليبيا.

أضافت أن حفتر حاول منذ تلك المكالمة وعبر جماعات ضغط، تنظيم زيارة رسمية له أو لأحد كبار مساعديه إلى واشنطن لإظهار أنه يحظى بتأييد الأمريكيين في هجومه ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس.

في سياق متصل قال مسؤول أمريكي لـ "الجزيرة" إن واشنطن ليست على علم بوجود خطط للجنرال الليبي خليفة حفتر لزيارة العاصمة الأمريكية وأنه لا توجد خطط من أي نوع للقاء معه.

زيارة معيتيق لواشنطن:

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق الذي يزور واشنطن الأن إن الإدارة الأمريكية أكدت له دعمها لحكومة الوفاق وأنه طلب من المسؤولين الأمريكيين أن ترسل الإدارة الأمريكية رسالة واضحة لحلفائها في المنطقة كي يناوأ بنفسهم عن ليبيا.

أكد أن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، أكدوا دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق.

أضاف معيتيق على صفحته الرسمية ي "فيسبوك" أن أعضاء المجلسين الذين التقى بهم في واشنطن شددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

التقى معيتيق السيناتور ليندزي غراهام، أحد قيادات الحزب الجمهوري الذين وقعوا على الرسالة التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بخصوص الاعتداء على طرابلس، والسيناتور تود يونج من الحزب الجمهوري وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

المطالبة بهدنة إنسانية عاجلة:

طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم للمهاجرين غير النظاميين والنازحين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

حث سلامة خلال زيارته عددا من المدارس التي تستقبل مهاجرين غير نظاميين ونازحين أجبروا على اللجوء إليها جراء الاشتباكات الأخيرة، الأطراف المعنية على تسريع عملية إعادة اللاجئين والنازحين طوعيا إلى بلدانهم.

جدير بالذكر أن أحمد المسماري الناطق باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رفض الالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، كانت قد دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.