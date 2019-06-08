فيسبوك يسدد ضربة قاسية لهواوي

سدد "فيسبوك" ضربة قاسية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" بانضمامه إلى شركات تكنولوجيا عديدة قطعت كلياً أو جزئياً روابطها بمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

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متحدثة باسم موقع "فيسبوك": فيسبوك ستتوقف حاليا عن تزويد هواوي بالتقنيات التي تتيح له تثبيت تطبيقات فيسبوك مسبقاً على هواتفه الذكية.

المتحدثة: فيسبوك تدرس القرارات الرسمية التي أصدرتها السلطات الأمريكية بشأن هواوي و"تتخذ الخطوات اللازمة للامتثال لها".

يعني هذا أن أي هاتف ذكي يخرج من الآن فصاعداً من مصانع العملاق الآسيوي لن يكون مثبتاً فيه مسبقاً أي من تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم.

المتحدثة باسم فيسبوك: الهواتف الذكية التي سبق لهواوي وأن أنتجتها وبالتالي المثبتة عليها هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء الجديد إذ إن مالكي هذه الهواتف سيتمكنون من مواصلة استخدام هذه التطبيقات وتحديثها.

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