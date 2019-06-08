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سياسة

فيسبوك يسدد ضربة قاسية لهواوي

8/6/2019

سدد "فيسبوك" ضربة قاسية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" بانضمامه إلى شركات تكنولوجيا عديدة قطعت كلياً أو جزئياً روابطها بمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

التفاصيل
  • متحدثة باسم موقع "فيسبوك": فيسبوك ستتوقف حاليا عن تزويد هواوي بالتقنيات التي تتيح له تثبيت تطبيقات فيسبوك مسبقاً على هواتفه الذكية.
  • المتحدثة: فيسبوك تدرس القرارات الرسمية التي أصدرتها السلطات الأمريكية بشأن هواوي و"تتخذ الخطوات اللازمة للامتثال لها".
  • يعني هذا أن أي هاتف ذكي يخرج من الآن فصاعداً من مصانع العملاق الآسيوي لن يكون مثبتاً فيه مسبقاً أي من تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم.
  • المتحدثة باسم فيسبوك: الهواتف الذكية التي سبق لهواوي وأن أنتجتها وبالتالي المثبتة عليها هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء الجديد إذ إن مالكي هذه الهواتف سيتمكنون من مواصلة استخدام هذه التطبيقات وتحديثها.
خلفيات   
  • إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة بشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.
  • إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمه هذه الشركات غوغل التي يستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.
  • قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.
  • شبكة التواصل الاجتماعي تضم منصاتها المختلفة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وماسنجر 2.7 مليار مستخدم.
  • على غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإن فيسبوك يتم تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصوله تعاوناً تكنولوجياً بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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