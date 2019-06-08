فريدمان يؤكد حق إسرائيل في ضم أجزاء من "الضفة" والفصائل ترد

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن الدولة العبرية تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

"أمر مشروع"

في المقابلة، اعتبر فريدمان أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية هو بدرجة ما أمر مشروع. وقال "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل الضفة الغربية".

فريدمان أضاف أن "آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن". وأشار "قد لا يقبلون بها (الخطة) وقد لا تحقق الحد الأدنى" من مطالبهم.

السفير الأمريكي لدى لإسرائيل استطرد: "نعتمد على حقيقة أن الخطة المناسبة في الوقت المناسب ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور الوقت".

فريدمان الذي يعد من أشد داعمي المستوطنات الإسرائيلية، رأي في تصريحاته أن خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكل "حلا دائما للنزاع".

فريدمان قال إنه لا يعتقد أن الخطة قد تتسبب في اندلاع أعمال عنف من الجانب الفلسطيني.

لكنه أكد أن واشنطن ستنسق بشكل وثيق مع حليفها الأردن الذي قد يواجه اضطرابات في أوساط سكانه الفلسطينيين الذين يرجح أن يحتجوا على خطة يعتبرون أنها تصب في مصلحة إسرائيل بشكل كبير.

رد الفصائل الفسطينية

فصائل فلسطينية أعلنت، السبت، رفضها لتصريحات فريدمان، معتبرة أنها تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن".

المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال إن "تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني حول أحقية الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية، تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على شعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية".

https://twitter.com/qudsn/status/1137399426572607488?ref_src=twsrc%5Etfw

المتحدث باسم حماس: يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تغادر مربع الانتظار إلى المبادرة بمواجهة صفقة القرن، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

رئيس مجلس العلاقات الدولية لحركة "حماس"، باسم نعيم، في تغريدة له عبر "تويتر": "تصريحات السفير الأمريكي مرفوضة وتعكس العقلية الاستعمارية المدمرة لهذه الإدارة المتطرفة (الأمريكية)".

https://twitter.com/naim_basem/status/1137314506592456704?ref_src=twsrc%5Etfw

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، قال عبر موقع "فيسبوك": "السفير الأمريكي مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه".

شهاب أضاف: "زمن التوسع الاستعماري قد ولى وانتهى وأن أطماعكم مصيرها الفناء".

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: ديفيد فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه. والصفة التي يحملها "سفير!!" مجردة من كل معنى، سوى أنها غطاء لتحركاته والمهام الموكلة إليه. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 8, 2019

حركة "فتح" اعتبرت في بيان لها، السبت، تصريحات فريدمان، "إمعانا في معاداة شعبنا الفلسطيني وقلبا الحقائق"، مشددة على أنها "تخالف القانون الدولي".

فتح أضافت أن "السياسة التقليدية للولايات المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية أرضا محتلة حسب القانون الدولي".

الحركة أشارت أن تصريحات فريدمان "تنسف كامل عملية السلام، والجهود التي بذلها واستثمر بها العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال في تغريدة عبر "تويتر" إن التصريحات "تكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

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