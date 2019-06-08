شاهد: الشرطة المصرية تقتل 31 شخصا ردا على هجوم العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل أربعة أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين" في شمال سيناء، قالت إنهم شاركوا في هجوم، الأربعاء، تبناه تنظيم الدولة على كمين أمني في المحافظة نفسها.

الحصيلة 31 قتيلا

الوزارة قالت في بيان إنه استمرارا لجهودها "في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات، الكائن بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم".

البيان أضاف "تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع أربعة عناصر إرهابية"، موضحا أنه "عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق الية وحزام ناسف".

بذلك يرتفع عدد القتلى "المتورطين في الحادث" وفق السلطات إلى 31 بعد إعلانها الخميس مقتل 14، وإعلانها الجمعة مقتل 8 بخلاف 5 وقت الحادث.

كانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان صباح الأربعاء إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر الأربعاء كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش "أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين".

تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم يوم وقوعه. وقال أيضا في نشرة له على الإنترنت مساء الخميس إن 15 من قوات الأمن قتلوا وأصيب عشرة آخرون.

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