شاهد: أول مسجد رسمي في أثينا بعد سنوات طويلة من الانتظار

دون قبة ولا مئذنة وفي منطقة صناعية يقع أول مسجد رسمي في أثينا، ورغم أنه لا يشبه المساجد التقليدية إلا أن المسلمين هناك سيتمكنون أخيرا من الصلاة في مكان رسمي.

أثينا… دون مسجد منذ أكثر من 180 عام:

لم تحتضن العاصمة اليونانية مسجدا رسميا منذ ما يربو على 180 عاما.. والآن، بهذا المسجد المتواضع، ببنائه مستطيل الشكل، فإن أول مسجد رسمي في أثينا سيدشن في سبتمبر/أيلول المقبل.

على الرغم من أنه لا يشبه المساجد التقليدية من الخارج في شيء إلا أن مسلمي المدينة سيتمكنون أخيرا من الصلاة في مكان رسمي بعد محاولات مضنية دامت عشرات السنين.

قالت السلطات اليونانية إن أثينا ستفتتح المسجد بحلول سبتمبر أيلول على الأرجح بعد اكتمال أعمال البناء في المشروع الذي تكلف 850 ألف يورو (967 ألف دولار).

تعود خطط إنشاء مسجد بأثينا إلى عام 1890 من خلال إجراء برلماني لكن كل المساعي لم تسفر عن شيء بما في ذلك بناء مسجد كان مخططا في 2004 بالتزامن مع الألعاب الأولمبية.

استغرقت مهمة الحصول على موافقة لبناء مسجد سنوات طوال في ظل معاناة اليونان من أزمة مالية ووجود أغلبية من الأرثوذكس وصعود اليمين المتطرف المعارض للخطوة.

أجبر ذلك المسلمين على أداء الصلاة في مواقع مؤقتة متفرقة في أنحاء المدينة تراوحت بين أقبية مزدحمة ومخازن مظلمة.

تقول مجموعات إسلامية إن أكثر من مئتي ألف مسلم من باكستان وسوريا وأفغانستان وبنغلاديش يعيشون في العاصمة أثينا.

هناك مسلمون يونانيون أيضا يشكلون نحو اثنين بالمئة من إجمالي عدد السكان ويعيشون بالأساس في شمال البلاد ولهم مساجدهم.

مشاهدات من أول مسجد في أثينا:

أعلن وزير التربية والأديان في اليونان كوستاس غافروغلو أن مسجد أثينا سيفتح أبوابه أمام المصلين بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال الوزير الذي أشرفت وزارته على مشروع المسجد منذ سنوات، خلال أول زيارة إلى المبنى برفقة ممثلين عن المجموعات الإسلامية في البلاد، "قريبا ستقام أول صلاة في هذا المسجد، ونأمل أن يحصل ذلك في سبتمبر على أبعد تقدير".

الوزير أضاف قائلا" بات لأثينا أخيرا مكان صلاة للمسلمين وقد نجحنا بذلك بعد تجاوز الكثير من العقبات إنها لحظة مهمة جدا لليونان".

من جهته اعتبر إمام مسجد أثينا زكي محمد أن الأعمال "انتهت" لكن توظيف الأشخاص الذين سيؤمنون عمل المسجد سيتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من يوليو/تموز.

مسلمون في العاصمة اليونانية أثينا أمام المسجد الجديد-7 يونيو

تهديدات حزب متطرف تتسبب في تأخير بناء المسجد:

بدأت أعمال بناء هذا المسجد عام 2007 وتأخرت لأسباب عدة، بينها تهديدات حزب (الفجر الذهبي) النازي الذي تظاهر مرارا ضد بناء المسجد.

قال الوزير "لقد خسر العنصريون هذه المعركة في الانتخابات، وها هم يخسرونها اليوم داخل المجتمع" في إشارة إلى تراجع شعبية هذا الحزب خلال الانتخابات المحلية والأوربية الأخيرة.

المسجد الذي سيكون تحت إشراف الدولة اليونانية، يستوعب 350 شخصا، بينهم 300 في قاعة الصلاة الأساسية الخاصة بالرجال، ونحو 50 شخصا في قاعة صغيرة للنساء.

يبلغ عدد المسلمين في اليونان نحو 300 ألف شخص، وكانت أثينا العاصمة الأوربية الأخيرة التي لم تكن تضم مسجدا رسميا، ويوجد العديد من المساجد الرسمية في شمال شرق اليونان في منطقة تراقيا المجاورة لتركيا، حيث تعيش أقلية مسلمة من أصل تركي.

مسلمون يؤدون الصلاة في أحد المساجد غير الرسمية في أثينا- 3 مايو