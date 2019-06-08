بعد التوصل لاتفاق.. ترمب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية بين البلدين وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ "إجراءات قوية" لمنع هجرة أشخاص، معظم من أمريكا الوسطى لأمريكا.

ترمب يعلن:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن ليل الجمعة أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإن الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو سيتي تم تعليقها لأجل غير مسمى.

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

ترمب قال في تغريدة على تويتر: يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقررًا فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضد المكسيك، تم بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى.

ترمب: المكسيك وافقت بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية.

ترمب: هذه التدابير ستؤدي إلى خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة. تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريبًا وزارة الخارجية.

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 8, 2019

من جانبه، نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: بفضل دعم كل المكسيكيين تفادينا فرض رسوم على جميع الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

بيان مشترك:

بعد دقائق من تغريدة ترمب أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك في بيان مشترك أن مكسيكو سيتي ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة السرية.

جاء في البيان المشترك أن من بين الإجراءات التي التزمت المكسيك بتنفيذها: نشر حرسها الوطني في عموم أنحاء البلاد ولا سيما عند حدودها الجنوبية.

البيان: المكسيك وافقت أيضًا على أن تستقبل كل المهاجرين الذين يعبرون أراضيها إلى الولايات المتحدة طلبًا للجوء، وذلك بانتظار نظر المحاكم الأمريكية بهذه الطلبات.

البيان المشترك أفاد بأن البلدين سيواصلان المناقشات، التي ستكتمل خلال 90 يومًا، بشأن مزيد من الخطوات.

بيان الخارجية الأمريكية:

الخارجية الأمريكية نشرت تفاصيل عن ذلك الاتفاق، وقالت في بيان إنه ينص على أن تعيد الولايات المتحدة طالبي اللجوء الذين يعبرون حدودها من المكسيك أثناء دراسة طلباتهم.

بيان الخارجية: المكسيك ستلتزم خلال تلك الفترة بتوفير الوظائف والرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص.

من جانبها، ستقوم الولايات المتحدث بتوسيع برنامج حماية المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية. وهذا يعني أن هؤلاء الناس الذين يطلبون اللجوء ستتم إعادتهم سريعًا إلى المكسيك، حيث يمكنهم الانتظار لكي يستمع أحد القضاة إلى طلبهم.

البيان أضاف أن المكسيك ستسمح بدخول أشخاص لأسباب إنسانية أثناء انتظار البت في قضايا اللجوء.

بيان الخارجية: المكسيك وافقت أيضًا على اتخاذ خطوات غير مسبوقة لزيادة إنفاذ القانون للحد من الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك نشر الحرس الوطني المكسيكي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة على حدودها الجنوبية مع غواتيمالا.

بيان الخارجية: المكسيك وافقت كذلك على اتخاذ إجراءات حاسمة لتفكيك منظمات تهريب البشر والاتجار بهم بالإضافة إلى شبكاتهم المالية وشبكات النقل غير المشروعة.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن (الفرنسية)

اتفاق "مهم" و"متوازن":

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة ووصفه بأنه "مهم جدًا جدًا".

منتوشن قال للصحفيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان: إننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه. نقدر كثيرًا التعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدتنا في مسائل الهجرة الهامة هذه.

منتوشن أضاف "بالتالي، وافق الرئيس ترمب على أننا لن نمضي قدمًا في الرسوم الجمركية على المكسيك"، مشيدًا بهذه "النتيجة الهامة جدا" بعد مفاوضات صعبة جرت على مدى أيام.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في واشنطن إن نشر الحرس الوطني سيبدأ يوم الإثنين. وقال "أعتقد أنه توازن عادل".

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