بعد التوصل لاتفاق.. ترمب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك

توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية بين البلدين وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ "إجراءات قوية" لمنع هجرة أشخاص، معظم من أمريكا الوسطى لأمريكا.

ترمب يعلن:

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019