انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن

انتخبت تونس وإستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي في وقت تسعى الهيئة الأممية للاتفاق على كيفية مواجهة النزاعات الدولية.

عضوية وسط جمود سياسي:

اقتراع سري:

في اقتراع سري أجرته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، تنافست إستونيا مع رومانيا على مقعد أوربا الشرقية بينما نافست السلفادور سانت فنسنت وغرينادين على مقعد أمريكا اللاتينية.

A warm round of applause and congratulations to:

Niger 🇳🇪

Tunisia 🇹🇳

Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨Vietnam 🇻🇳 and

Estonia 🇪🇪

On their successful campaigns to become elected members of the #UNSC. #UNSCelections pic.twitter.com/DrDc9XYFG5

— Canada Mission UN (@CanadaUN) June 7, 2019