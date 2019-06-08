انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن

انتخبت تونس وإستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي في وقت تسعى الهيئة الأممية للاتفاق على كيفية مواجهة النزاعات الدولية.

عضوية وسط جمود سياسي:

يأتي انتخاب هذه الدول- الجمعة- في وقت يعاني المجلس جمودا دبلوماسيا بعد فشله في الاتفاق على كيفية التعامل مع أزمات عدة في سوريا وبورما وفنزويلا وصولا إلى السودان.

ستنضم الدول الخمس الجديدة إلى المجلس في يناير/ كانون الثاني ولفترة عامين، لتحل محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا والبيرو.

وتحظى خمس دول هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بمقاعد دائمة في المجلس الذي يضم 15 عضوا وبإمكانها استخدام حق النقض (فيتو) لمنع تمرير أي قرارات.

أما باقي الدول العشر غير الدائمة العضوية فيتم انتخابها لمدة عامين في الهيئة ذات السلطة العليا في الأمم المتحدة، والتي توكل إليها مهمة التعامل مع التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين.

اقتراع سري:

في اقتراع سري أجرته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، تنافست إستونيا مع رومانيا على مقعد أوربا الشرقية بينما نافست السلفادور سانت فنسنت وغرينادين على مقعد أمريكا اللاتينية.

خاضت الدول الثلاث الباقية السباق بدون منافسة إذ رشحتها تكتلاتها الإقليمية سلفا.

حصلت فيتنام على 192 صوتا بينما حظيت كل من تونس والنيجر بـ191 صوتا، أما سانت فنسنت وغرينادين ففازت بـ185 صوتا مقابل ستة أصوات فقط حصلت عليها السلفادور خلال الاقتراع الذي تم في الجمعية التي تضم 193 عضوا.

حصلت إستونيا على المقعد بـ132 صوتا في مواجهة رومانيا التي صوت 58 من أعضاء الجمعية لها.

ستكون هذه المرة الأولى التي تشغل فيها كل من إستونيا — التي جعلت من الأمن عبر الإنترنت أساس حملتها وسانت فنسنت وغرينادين التي تعهدت دعم التحرك الدولي لمكافحة التغير المناخي، مقعدا في المجلس.

A warm round of applause and congratulations to: Niger 🇳🇪

Tunisia 🇹🇳

Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨Vietnam 🇻🇳 and

Estonia 🇪🇪 On their successful campaigns to become elected members of the #UNSC. #UNSCelections pic.twitter.com/DrDc9XYFG5 — Canada Mission UN (@CanadaUN) June 7, 2019

تفاقم الانقسامات: