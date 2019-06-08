العقوبات الأمريكية: إيران تعتبرها إرهابا وبومبيو يدعوها للتفاوض

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن التفاوض مع بلاده، عقب فرض عقوبات اقتصادية على قطاع البتروكيميائيات الإيراني.

عقوبات أمريكية اقتصادية على قطاع البتروكيميائيات الإيراني:

قال موسوي إن الأمر احتاج إلى أسبوع فقط لإثبات أن حديث ترمب عن التفاوض هو محض ادعاءات فارغة.

أضاف أن مزاعم واشنطن واهية، ولا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة للتأثير في الرأي العام.

وصف موسوي العقوبات الجديدة بأنها إرهاب اقتصادي ينتهك القوانين والالتزامات الدولية كما وصف سياسة واشنطن بالفاشلة، وقال إنها اختبرت سابقا، وتوقع ألا تحقق غاياتها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على قطاع البتروكيميائيات الإيراني، تشمل أكبر مجموعة ِبتروكيميائيات قابضة في البلاد، بذريعة دعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

بومبيو: حملة الضغوط على إيران مستمرة:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران مستمرة، مطالباً طهران بوقف تهديداتها النووية، واختبارات الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية، وبالتوقف عن اعتقال المواطنين الأجانب.

في بيان أصدره مساء أمس، قال بومبيو إن السبيل الوحيد أمام إيران للمضي قدماً هو التفاوض على اتفاق شامل، يتضمن ممارساتها المزعزعة للاستقرار، على حد وصفه.

زيارة وزير الخارجية الألماني:

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة للعراق، يبحث خلالها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح عدداً من الملفات، على رأسها دور العراق في احتواء التصعيد في المنطقة، وتداعيات أزمة النووي الإيراني.

من المتوقع أن يصل ماس، الاثنين المقبل، إلى طهران. وتأتي جولة ماس ضمن جهود إنقاذ الاتفاق النووي.

إسرائيل مستفيدة من أحداث الفجيرة:

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما أول المستفيدين من أحداث الفجيرة، وأي خطوة أخرى قد تستهدف أمن المنطقة والمياه الخليجية، حسب قوله.

أضاف حاتمي خلال اجتماعه مع مسؤولين عسكريين، أن اتهامات واشنطن لطهران تهدف إلى زعزعة أمن الشرق الأوسط، وبيع مزيد من الأسلحة لدول المنقطة.

رداً على العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل واشنطن، اعتبر حاتمي أن المساومة في مواجهة الضغوط الأمريكية ستكلف طهران غالياً.

وصف حاتمي قوة إيران العسكرية بأنها أهم استراتيجية إيرانية لمواجهة التهديدات الأجنبية.

البتروكيميائيات عنصراً مهماً في الاقتصاد الإيراني: