السودان.. اعتقالات في صفوف المعارضة بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي

اعتقلت السلطات السودانية صباح السبت مبارك أردول، المتحدث باسم الحركة الشعبية (قطاع الشمال) وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار مساعي الوساطة بين المعارضة والمجلس العسكري.

الحركة الشعبية قطاع الشمال:

كان مبارك أردول هو عضو الوفد الممثل لقوى الحرية والتغيير الذي التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال زيارته للسودان في إطار مساعي الوساطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة في البلاد.

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة مالك عقار عن اعتقال كل من الأمين العام للحركة والناطق الرسمي في خطوة جديدة للتصعيد مع المعارضة السودانية.

اعتقل خميس جلاب الأمين العام للحركة الشعبية- جناح مالك عقار، بالإضافة إلى مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم الحركة.

باعتقال خميس جلاب ومبارك أردول تكون السلطات في السودان قد اعتقلت جميع قيادات الحركة الشعبية التي وصلت الخرطوم منذ أيام قليلة، حيث اعتقلت السلطات قبل يومين نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان.

يأتي اعتقال جلاب بعد مشاركته ضمن وفد قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع رئيس الوزراء الأثيوبي للتباحث حول سبل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، أمس الجمعة.

يذكر أن ياسر عرمان نائب رئيس الحركة ورئيس وفد حسن النوايا اعتقل منذ عدة أيام بعد اجتماعه اللجنة السياسية للمجلس العسكري للتباحث حول سبل السلام في البلاد فور تكوين الحكومة الانتقالية.

كان أردول وعدد من قيادات الحركة قد وصلوا الخرطوم، كوفد حسن نوايا إلى الخرطوم.

كانت قوة أمنية اعتقلت الأربعاء، نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كان لقاءا ايجابيا عقدناه مع السفير البريطاني في الخرطوم السيد عرفان صديق.

تناول حديثنا دعم قضايا انهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي كحزمة واحدة ضمن قضايا الانتقال… pic.twitter.com/nTjzdixh8i — Mubarak Ardol (@MubarakArdol) May 22, 2019

اعتقالات وسط قيادات قوى الحرية والتغيير: