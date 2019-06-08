السعودية تعتزم صلب طفل بعد بلوغه سن الـ 18

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الإمريكية، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ 13 عاما، وتجاوز عمره اليوم 18 عاما.
شاهد: قصة الطفل #مرتجى_قريريص الذي تطالب النيابة العامة @bip_ksa السعودية بقتله صلباً
محاكمته مستمرة… #انقذوا_مرتجى
تضامن معه، وشارك الفيديو#SaudiWantsToCrucifyMurtaja#السعودية_تريد_صلب_الطفل_مرتجىhttps://t.co/ktM9KTBhRY
— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) June 7, 2019
🔴 عاجل
تأكد لنا أن النيابة العامة طالبت باعدام الفتى #مرتجى_قريريص المعتقل منذ سنة 2014 من دون سبب قانوني (وقد كان عمره حين الاعتقال 13 سنة)، وجاءت هذه المطالبة بعد ارغام الفتى على التوقيع على اعترافات بتهم لم يرتكبها تحت التعذيب وضغط العزل الانفرادي. pic.twitter.com/hW2j5wkOdx
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 7, 2019
There should be no doubt that the Saudi Arabian authorities are ready to go to any length to crack down on dissent against their own citizens, including by resorting to the death penalty for men who were merely boys at the time of their arrest. https://t.co/IwYGGsVYop
— Amnesty International (@amnesty) June 7, 2019
أعلنت الداخلية السعودية في أبريل/نيسان الماضي إعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بـ"تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي".