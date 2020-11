السعودية تعتزم صلب طفل بعد بلوغه سن الـ 18

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الإمريكية، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ 13 عاما، وتجاوز عمره اليوم 18 عاما.

"التحريض على التمرد"

صلب الطفل

There should be no doubt that the Saudi Arabian authorities are ready to go to any length to crack down on dissent against their own citizens, including by resorting to the death penalty for men who were merely boys at the time of their arrest. https://t.co/IwYGGsVYop

