البالونات الحارقة تعجل في هجرة مستوطني غلاف غزة

عشر عائلات إسرائيلية من سكان مستوطنات غلاف غزة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، يعتزمون مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف الحالي.

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ذكرت القناة الإسرائيلية "13"، أن مغادرة المستوطنين تأتي بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة وأن هذه العائلات أتت إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام.

خلال الأشهر الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتالي أعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

هذه الخطوة تُصنف بأنها مصدر قلق كبير في المجلس الإقليمي وتثير تخوفاً بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة أكبر من الهجرة لباقي المستوطنين خلال الأشهر القادمة.

كوخافي التفاهمات أفضل من البالونات

التقى قائد هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، يوم الجمعة برؤساء التجمعات الاستيطانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجاء اللقاء، بعد شهر من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

يقول كوخافي "يجب ألا يستمر إرهاب البالونات"، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي تطلق من قطاع غزة وتتسبب بحرائق في الحقول الزراعية، ملحقة أضرارا جسيمة، وخسائر مادية.

كوخافي أطلع رؤساء المستوطنات على الوضع في "الجنوب"، كما وأطلعهم على "التحديات" المتوقعة لاحقا.

كوخافي تطرق إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن "انخفاض إطلاق البالونات لم يأتِ من فراغ".

كوخافي: لقد نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي".

كوخافي: نفضل منح التسوية فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع.

47 حريق منذ اعلان التهدئة

47 حريقا اندلعت بمستوطنات غلاف غزة، بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار مع الفصائل بغزة.

تقرير إخباري إسرائيلي قال إن الحرائق اندلعت بمناطق متفرقة بغلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة، أطلقت على مدار الشهر الماضي من قطاع غزة.

خلال الشهر المنصرم توقفت أحداث "الإرباك الليلي"، بالمناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، لكن البالونات الحارقة مستمرة.

إسرائيل من جانبها توقفت عن مهاجمة مطلقي البالونات الحارقة، واكتفت بمعاقبة السكان بقطاع غزة، بتقليص مساحة الصيد بالبحر.

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