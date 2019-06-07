عقوبات أمريكية على أكبر مجموعة "بتروكيماويات" في إيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة من اليوم الجمعة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد.

العقوبات تستهدف شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية

تستهدف العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لـ"توفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني"، وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران والتي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

أدرجت وزارة الخزانة أيضا شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب.

وزارة الخزانة قالت إن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50% من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.

بيان الخزانة أضاف أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.

وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."

مساعد الوزير لمكافحة الارهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، قال إن "الحرس الثوري تسلل في شكل منهجي الى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الايراني لتمويل نفسه".

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