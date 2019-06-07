سوريا: احتدام المعارك في إدلب بعد هجوم مضاد لقوات المعارضة

احتدمت المعارك في شمال غرب سوريا بعدما شن مقاتلو المعارضة هجوما لصد هجوم جيش النظام السوري الذي يقصف آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد منذ أسابيع.

احتدام المعارك في إدلب:

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا أن قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرت على بلدات تل ملح والجبين وكفرهود بريف حماة الشمالي بعد معارك مع قوات النظام والمليشيات المساندة لها في تلك المناطق.

قالت المعارضة إن قواتها قطعت الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي محردة والسقيلبية الخاضعتين لسيطرة قوات النظام، وذلك بعد إعلانها عن معركة أسمتها بمعركة "كسر العظم" رداً على قصف النظام المستمر لمحافظة إدلب.

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قوات النظام تتصدى لما وصفتها باعتداءات التنظيمات الإرهابية بريف حماة، وإنها قضت على من تسللوا إلى محيط كفرهود وتل ملح وكرناز بريف حماه الشمالي الغربي.

الوكالة السورية للأنباء قالت إن: "الجيش استوعب هجوم المجموعات المسلحة على نقاط المواجهة" بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين خلال الليل. وأضافت أن المقاتلين أطلقوا قذائف مدفعية على قرية في ريف حماة الشمالي.

نفت المعارضة المسلحة التقارير التي ذكرت أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقعها وقالت إن وحدات الجيش تكبدت خسائر فادحة مع احتدام القتال اليوم الجمعة.

الوضع في إدلب: