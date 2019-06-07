رويترز: أمريكا لن تستقبل طيارين أتراك للتدريب على إف-35

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35.

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يشير ذلك بوضوح إلى تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهما قولهما: القرار لا ينطبق حتى الآن إلا على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة إلى الولايات المتحدة.

المسؤولان: لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بوقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة حاليا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا.

تقارير أفادت أنه يجري بجدية بحث إيقاف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة الموجودة حاليا بالولايات المتحدة.

يتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك. وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس. وبخلاف هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، قال الجيش الأمريكي إن هناك 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات موجودون في القاعدة ويخضعون للتدريب.

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