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رويترز: أمريكا لن تستقبل طيارين أتراك للتدريب على إف-35

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (أرشيفية)
7/6/2019

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35.

التفاصيل
  • يشير ذلك بوضوح إلى تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.
  • نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهما قولهما: القرار لا ينطبق حتى الآن إلا على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة إلى الولايات المتحدة.
  • المسؤولان: لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بوقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة حاليا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا.
  • تقارير أفادت أنه يجري بجدية بحث إيقاف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة الموجودة حاليا بالولايات المتحدة.
  • يتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك. وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس. وبخلاف هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، قال الجيش الأمريكي إن هناك 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات موجودون في القاعدة ويخضعون للتدريب.
خلفيات
  • دخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في نزاع معلن منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتعتزم تركيا شراءها أيضا.
  • تقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية لكنها تفادت حتى الآن اتخاذ خطوات لكبح أو وقف التدريب المزمع للطيارين الأتراك.
  • أبدت تركيا اهتماما بشراء 100 من مقاتلات إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ تسعة مليارات دولار بالأسعار الحالية.

 

 

المصدر : رويترز
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