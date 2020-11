رئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم للوساطة بين العسكري والمحتجين

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة للقيام بوساطة بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، بعد القمع الدامي للاعتصام الذي نفذته قوات الأمن وأثار موجة تنديد دولية.

لقاءات مع المجلس العسكري وقوى التغيير:

Prime Minister Abiy Ahmed, together with his delegation, arrived in Khartoum, Sudan this morning for talks with the Chief of the Sudanese Transitional Military Council, Lt. Gen Abdel Fattah al-Burhan.#PMOEthiopia pic.twitter.com/HaUPXMGv67

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) June 7, 2019