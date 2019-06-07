رئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم للوساطة بين العسكري والمحتجين

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة للقيام بوساطة بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، بعد القمع الدامي للاعتصام الذي نفذته قوات الأمن وأثار موجة تنديد دولية.

لقاءات مع المجلس العسكري وقوى التغيير:

قالت وكالة الأنباء الرسمية أن، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، وصل صباح اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي ويلتقي مع قوى الحرية والتغيير.

الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس، كان في استقباله بمطار الخرطوم.

مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: أبي أحمد وصل إلى العاصمة السودانية الجمعة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

مصدر دبلوماسي قال الخميس: إثيوبيا، حيث مقر الاتحاد الأفريقي، تعتزم السعي للوساطة في السودان مع أعضاء كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والمعارضة.

أفادت (فرانس برس) أن أحمد سيعقد سلسلة لقاءات مع قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، قبل عقد لقاء في وقت لاحق مع قادة الاحتجاجات.

قال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الدقير "تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة 11:00 صباحاً (09:00 ت غ) وسنلبي الدعوة".

Prime Minister Abiy Ahmed, together with his delegation, arrived in Khartoum, Sudan this morning for talks with the Chief of the Sudanese Transitional Military Council, Lt. Gen Abdel Fattah al-Burhan.#PMOEthiopia pic.twitter.com/HaUPXMGv67 — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) June 7, 2019

حملة قمع دام ضد الاعتصام: