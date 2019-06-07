بعد شائعة العفو الملكي.. مطالبات بإطلاق سراح العودة ورفاقه

انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، دعوات للسلطات في الرياض لإطلاق سراح الداعية البارز سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

شائعة العفو:

🔴 عاجل

تأكد لنا أن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن عفو ملكي عن المشايخ أو عن الشيخ #سلمان_العودة، ونود أن نؤكد أن هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفواً ملكياً، فالحرية حقهم الطبيعي وعلى السلطات أن تفرج عنهم فوراً من دون قيد أو شرط مسبق. pic.twitter.com/q8kZshkqof

— معتقلي الرأي (@m3takl) June 6, 2019