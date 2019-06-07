آبي أحمد يلتقي البرهان ويعقد اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير

التقى رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعقداجتماعا مع قادة إعلان قوى الحرية والتغيير وذلك في الخرطوم ظهر اليوم.

التوسط لحل الأزمة السودانية:

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم صباح الجمعة للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير وبحث الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية.

ذكرت رويترز أن رئيس الوزراء الإثيوبي التقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان للتوسط في الأزمة السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير في مطار الخرطوم اليوم.

تأتي هذه المساعي بعد اقتحام قوات الأمن موقع اعتصام في الخرطوم يوم الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بحسب ما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة.

خاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت ثم انهارت بعدما اقتحام قوات الأمن لموقع اعتصام قوى المعارضة.

في أعقاب أحداث يوم الإثنين، ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة بشأن الانتقال الديمقراطي وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت هذه الخطط.

حملة قمع دام ضد الاعتصام: