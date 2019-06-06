للتوسط بين أمريكا وإيران.. رئيس وزراء اليابان يزور طهران

أعلن مسؤولون يابانيون، الخميس، أن شينزو آبي سيزور إيران الأسبوع المقبل في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني منذ أكثر من أربعة عقود، فيما تأمل طوكيو في القيام بوساطة بين واشنطن وطهران.

التفاصيل:

مسؤول حكومي قال إن طوكيو لا تزال تعمل على ترتيب التفاصيل بما يشمل لقاءات رئيس الوزراء هناك.

لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن "آبي" سيلتقي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامئني، والرئيس حسن روحاني.

وكالة الأنباء اليابانية أفادت بأن الزيارة ستكون الأولى من نوعها منذ 41 عامًا.

يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي تعد من أبرز حلفاء اليابان، فيما أشارت معلومات إلى أن "آبي" اقترح القيام بوساطة بين البلدين عبر إجراء محادثات مباشرة مع قادة ايران.

أمس، قال ترمب لتلفزيون (آي.تي.في) البريطاني، إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني، ولكن احتمال العمل العسكري الأمريكي ضد طهران وارد دائمًا.

ترمب: إيران كانت مكانًا عدوانيًا جدًا عندما وصلت للسلطة… كانت الدولة "الإرهابية" الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم.

ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكري، أجاب: الاحتمال وارد دائمًا. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالًا واردًا دائمًا.

عندما سئل عما إذا كان مستعدًا للحديث مع روحاني، قال: نعم بالطبع. أفضل التحاور دائمًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

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